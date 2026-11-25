Extremadura registró 1.481 abortos en 2025, tres menos que el año anterior, y solo dos de ellos en centros públicos, según los datos definitivos de interrupciones voluntarias del embarazo publicados por el Ministerio de Sanidad.

En España se contabilizaron 107.824 abortos, un 1,6 por ciento más que en 2024, con una tasa de 12,48 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, la más elevada de la última década.

En el caso de Extremadura, los 1.481 abortos practicados suponen el 1,40 por ciento del total nacional y la comunidad cuenta con una tasa de 8,55 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años. Del total, 1.159 contaron con financiación pública, el 78,3 por ciento, frente al 82,4 por ciento nacional.

Sin embargo, solo el 0,1 por ciento se realizó en centros públicos, la tasa más baja del país junto a Castilla-La Mancha, frente a una media nacional del 22,0 por ciento.

De ellos, 1.407 casos fueron a petición de la mujer, 25 se debieron a grave riesgo para la salud de la embarazada y 40 a riesgo grave de anomalías en el feto, con otros 9 casos por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

Por edades, en Extremadura la mayor parte de las intervenciones se realizaron a mujeres de entre 20 y 24 años, con 336, seguidas de las mujeres de entre 25 y 29 años (296); de las de 30 a 34 años (294) y de las de 35 a 39 (243). Otros 183 abortos se practicaron a mujeres de entre 15 y 19 años; 115 a mujeres de entre 40 y 44 años, y 9 a mujeres mayores de 44, con 5 intervenciones a menores de 15 años.