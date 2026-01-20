Extremadura decreta tres días de luto oficial como muestra de respeto por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz

La presidenta de la Junta de Extremadura, en funciones, María Guardiola, ha decretado tres días de luto oficial en la Comunidad Autónoma, los días 20, 21 y 22 de enero, como muestra de respeto y condolencia por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ha causado hasta ahora la muerte de 40 personas y numerosos heridos.

Durante los días de luto las banderas oficiales de los edificios públicos de la Comunidad Autónoma ondearán a media asta. El decreto por el que se declara el luto oficial se publica este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La presidenta ha querido trasladar, en nombre del Gobierno de Extremadura y de todos los extremeños y extremeñas, su más sentido pésame y cercanía a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como su apoyo y afecto a las personas heridas, con el deseo de una pronta recuperación.

La Junta de Extremadura expresa su solidaridad con las víctimas y con el conjunto de la sociedad afectada y se pone a disposición de las autoridades competentes para colaborar en todo aquello que sea necesario.