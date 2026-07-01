Extremadura cierra el PDR 14-22 ejecutando en los últimos dos años y medio más de 468 millones de euros

Extremadura ha presentado su informe final de ejecución del Programa de Desarrollo Rural (PDR) a la Comisión Europea en el que se contempla, entre otras actuaciones, la ejecución de más de 468 millones de euros en los últimos dos años y medio.

Hay que recordar que la finalización del PDR ha confluido en el tiempo con el siguiente programa operativo FEADER, el PEPAC 2023-2027, en el que se ejecutaron más de 136 millones de euros durante estos dos últimos años sumando un total de más de 604 millones de euros.

Asimismo, es importante destacar el récord de ejecución alcanzado en el año 2025, con más de 339 millones de euros de euros en gasto público cofinanciado con fondos FEADER, 249 millones de euros en PDR 14-22 y 90 millones de euros de PEPAC 23-27.

El programa ha alcanzado una ejecución total de 1.454.431.555,85 euros, lo que supone un 99,23 por ciento del importe programado para FEADER no EURI. En cuanto a los fondos EURI, se han ejecutado 68.635.326,23 euros, casi el 90 por ciento del importe programado. En conjunto, en el PDR de Extremadura 2014-2022 se han declarado gastos por importe total de 1.523.066.882,08 euros, el 98,72 por ciento lo que evidencia un desempeño muy cercano a la plena ejecución del programa.

"Este programa se inició en 2016 y cuando llegamos al gobierno, en julio de 2023, la ejecución del programa contaba con importantes deficiencias, solo se había declarado el 65 por ciento del importe programado del FEADER después de 8 años desde que se había iniciado el PDR", ha explicado la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano.

"En concreto había pendiente de ejecución algo más de 600 millones de euros a poco más de dos años del cierre del programa", ha incidido.

En este sentido, la consejera ha explicado que la media de ejecución de los fondos FEADER durante el gobierno del partido socialista era de unos 135 millones de euros al año, "mientras que en año 2024, con el nuevo gobierno de María Guardiola, la ejecución fue de 208 millones de euros (162 millones de euros en PDR más 46 millones de euros en el PEPAC) y en 2025 de más de 339 millones de euros (249 millones de euros del PDR y 90 millones de euros del PEPAC)".

DIFICULTADES Y SOLUCIONES

El principal obstáculo para la ejecución del programa, además de la baja ejecución del mismo, fue la paralización desde 2021 de un volumen muy significativo de recursos, cerca de 154 millones de euros, lo que representaba aproximadamente el 29 por ciento de la Medida 4 (inversiones en activos físicos destinados a modernización y mejora de explotaciones agrarias) y en torno al 10 por ciento del total del programa, asociado a proyecto de regadíos.

Un proyecto cuya adecuación a diversas exigencias normativas y ambientales generó dudas por parte de la Comisión Europea desde el principio y que fueron manifestadas a través de diferentes escritos a lo largo del tiempo.

Esto obligó en 2024 a hacer una importante reprogramación de estos fondos hacia medidas con mayor grado de ejecución. Una modificación que fue aprobada en septiembre de ese año y que dejó poco margen temporal hasta el cierre del programa, lo que ha supuesto un esfuerzo adicional por parte del gobierno regional.

Al mismo tiempo que se empezó a cerrar este programa, uno de los más dotados del país, se inicia el nuevo periodo de programación con el PEPAC 2023-2027 con más de 773,5 millones de euros de gasto público adicionales.

"A pesar de todo estas dificultades el gobierno regional ha buscado soluciones y ha priorizado actuaciones lo que ha contribuido a lograr una buena ejecución del programa extremeño", ha destacado Manzano.

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) tiene como finalidad contribuir a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 -un crecimiento inteligente, sostenible e integrador- mediante la aplicación de un conjunto de medidas orientadas a mejorar la competitividad del sector agrario y forestal, proteger el medio ambiente, fomentar la innovación y favorecer la cohesión económica y social del medio rural.