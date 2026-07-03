Extremadura abonó en junio más de 38 millones de euros correspondientes a distintas ayudas de la PAC

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural ha abonado en el mes de junio más de 38 millones de euros correspondientes a distintas ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) asociadas al ovino/caprino, zonas con limitaciones naturales o pago a jóvenes agricultores, entre otros.

Algo más de 6.000 ganaderos, productores de leche y carne han percibido 7,5 millones de euros correspondiente a las líneas de ayuda asociadas de ovino y caprino; y en agricultura ecológica se han abonado ayudas que suman 5,3 millones de euros de las líneas de herbáceos, leñosos y ganadería ecológica.

En cuanto a las ayudas a zonas con limitaciones naturales y otras específicas, se han ingresado casi 13 millones de euros a un total de 8.000 perceptores; mientras que en materia de Producción Integrada, un total de 3.300 beneficiarios han percibido 7,5 millones de euros.

Respecto al establecimiento de jóvenes agricultores y los planes de mejora, la Junta de Extremadura ha pagado en ayudas más de 3 millones de euros.

También se han abonado las ayudas a la producción integrada de tabaco, para la transformación y comercialización de productos agrícolas de Industrias Agroalimentarias, y las de los sectores apícolas, de protección de la avifauna y de razas autóctonas amenazadas.