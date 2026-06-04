Una exposición muestra los hallazgos de las intervenciones arqueológicas desarrolladas en Medellín durante los últimos años

La muestra 'Medellín. Ejemplo de investigación patrimonial' da a conocer los hallazgos de las intervenciones arqueológicas desarrolladas en la citada localidad que han permitido documentar ocupaciones del Paleolítico, comunidades agrícolas y ganaderas del Neolítico y Calcolítico, además de ahondar en la cultura romana o en el período orientalizante, lo que confiere un enorme valor tanto a esta muestra como a los trabajos realizados por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes durante los últimos años.

Así lo ha manifestado la directora general de Patrimonio Cultural y Documental, Adela Rueda, durante la inauguración de la exposición en la que puede observarse un ajuar inédito y extraordinario de una tumba principesca (período orientalizante) que fue localizada en el casco urbano, así como diversos elementos funerarios de época romana.

Además, la muestra, que se podrá visitar hasta finales del mes de agosto en la conocida como 'casa del telefonista', expone varias hebillas de cinturón de bronce con remaches de oro o un cuchillo afalcatado de bronce, diversas ofrendas de difunto, entre las que destacan platos, un ungüentario, un cuenco estampillado o diversas 'thymitaterias' (quemadores de perfumes o incienso). Junto a ellas, se encuentran diversos recipientes cerámicos de la Edad del Hierro, unos vidrios pertenecientes al ajuar funerario de una inhumación romana o fragmentos de un ánfora de la misma época.

ENTERRAMIENTO ORIENTALIZANTE

El hallazgo del enterramiento orientalizante ha tenido una enorme relevancia para el conocimiento de las importantes necrópolis asociadas a este asentamiento. En esta tumba de incineración, excavada directamente en el sustrato geológico, se pueden diferenciar tres zonas: en el centro de la fosa de planta rectangular, revestida de ladrillos de adobes, se aprecia una mancha negruzca resultado del depósito de restos procedentes de la pira funeraria: cenizas, carbones y objetos de bronce del ajuar personal del difunto que han resistido la acción del fuego.

Además, y dentro de la propia fosa, han aparecido distintas piezas que se interpretan como ofrendas para cubrir las necesidades del difunto en el más allá. Fuera de ella, se hallaron varios platos y un gran vaso 'a Chardon' con restos del banquete de los familiares y allegados en la ceremonia funeraria.

La cantidad y variedad de objetos encontrados en este ritual funerario de cremación es similar al de otras sepulturas de las élites tartésicas del Guadiana medio documentadas en Medellín entre los siglos VII y V a. C.

Este tipo de enterramientos, que incluyen complejas ceremonias funerarias donde el fuego, el banquete ritual y la exhibición del prestigio personal desempeñaban un papel esencial, refleja una sociedad jerarquizada y profundamente influida por contactos mediterráneos.

Este hallazgo confirma, una vez más, que el subsuelo urbano de Medellín continúa conservando un extraordinario registro arqueológico y demuestra cómo las intervenciones preventivas vinculadas a obras públicas siguen aportando información fundamental para reconstruir la historia de una de las ciudades protohistóricas más importantes del suroeste peninsular y que representa un modelo de investigación integral donde excavación, conservación, difusión y planificación urbana convergen para convertir el patrimonio en un recurso cultural y económico de primer orden.

A la inauguración de la muestra también han asistido el alcalde de Medellín, Rafael Mateos Torres, así como por los responsables de las excavaciones y de la exposición, miembros del Servicio de Arqueología y Proyectos Estratégicos de la Consejería de Cultura, entre los que se encontraban Santiago Guerra o Juan José Chamizo, que han detallado a los medios tanto los hallazgos descubiertos como los detalles de la exposición.

EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

La muestra da a conocer la memoria de quienes habitaron la antigua Metellinum desde hace miles de años, bajo cuyo trazado se extiende una compleja superposición de culturas claves que configuran la idiosincrasia de la actual Extremadura, como así han puesto de manifiesto tanto el regidor municipal como la responsable de Patrimonio Cultural regional.

En su entorno, destacan manifestaciones de arte rupestre esquemático en la Sierra de la Troya que evidencian la importancia simbólica y territorial de este espacio durante esa Prehistoria reciente. También, se ha documentado un asentamiento de la Edad del Bronce y una intensa ocupación protohistórica vinculada a la cultura tartésica u orientalizante.

Medellín alcanzó un momento de gran esplendor con la fundación de la ciudad de Metellinum, una de las primeras colonias romanas de Lusitania, que desempeñó un papel estratégico en el control territorial, las comunicaciones entre Augusta Emerita, Corduba y Toletum, y la explotación de las fértiles vegas del Guadiana.

Las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo han proporcionado resultados de enorme trascendencia como la recuperación y puesta en valor del teatro romano, uno de los principales referentes monumentales de la localidad y de Extremadura.