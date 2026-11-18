Las exportaciones de Extremadura registradas septiembre bajan un 15,3 por ciento con respecto el mismo mes del año anterior, hasta situarse en los 320,4 millones de euros, mientras que las importaciones subieron un 14 por ciento, hasta alcanzar los 197,1 millones de euros.

Por su parte, en los nueve primeros meses de 2026, las exportaciones extremeñas alcanzaron los 2.745,1 millones de euros, lo que supone un descenso del 8,3 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Con este dato, Extremadura se sitúa como la quinta comunidad autónoma donde menos han disminuido las exportaciones, ya que éstas caen en 6 de las 19 comunidades y ciudades autónomas.

Con respecto a las importaciones, Extremadura presenta un cómputo acumulado hasta septiembre de 1.588,2 millones de euros, que supone un incremento interanual del 0,1 por ciento.