Un estudio de Universidad de Extremadura (UEx) analiza el impacto de la rehabilitación física en la salud sexual de mujeres con endometriosis

Liderado por investigadoras del Centro Universitario de Plasencia, el estudio destaca la necesidad de seguir investigando esta enfermedad crónica, que afecta a la calidad de vida de miles de mujeres.

Cabe recordar, así, que la endometriosis es una enfermedad ginecológica crónica en la que un tejido similar al endometrio (la capa de células que se desprende durante la menstruación) crece fuera del útero, pudiendo provocar dolor menstrual, dolor pélvico crónico, molestias durante las relaciones sexuales y problemas de fertilidad.

A pesar de su prevalencia estadística (con 19,5 casos por cada 10.000 mujeres en edad reproductiva solo en Extremadura), existen muchas "lagunas" en cuanto a las causas y el desarrollo de la enfermedad, así como la eficacia de los tratamientos, fundamentalmente farmacológicos o quirúrgicos.

Las investigadoras Andrea Sánchez Martín, Patricia Palomo López y María del Valle Ramírez Durán, del Centro Universitario de Plasencia, han analizado el efecto de los programas de rehabilitación física sobre la función sexual de las mujeres con endometriosis, una alternativa terapéutica que pone el foco en una de las áreas menos estudiadas de esta enfermedad.

"La salud sexual es una parte fundamental de la calidad de vida y, sin embargo, con frecuencia queda en un segundo plano. La endometriosis puede afectar a las relaciones sexuales debido al dolor, especialmente durante o después del coito, pero también puede influir en el deseo, la satisfacción o la percepción del propio cuerpo", explica la investigadora Andrea Sánchez Martín.

La rehabilitación física aplicada a estas pacientes incluye intervenciones como el ejercicio terapéutico, la fisioterapia y el tratamiento específico de la musculatura del suelo pélvico. Aunque los resultados mostraron una tendencia hacia una mejoría en la función sexual, los estudios científicos disponibles revisados son insuficientes para confirmar su eficacia o establecer protocolos, apunta en nota de prensa la UEx.

Las autoras subrayan la necesidad de impulsar más ensayos clínicos de alta calidad que permitan conocer con precisión qué intervenciones son más eficaces y qué beneficios pueden aportar a largo plazo.

Además del dolor, también es fundamental evaluar, aspectos como la función sexual, el bienestar emocional y la calidad de vida, para desarrollar intervenciones más integrales y personalizadas en las pacientes que sufren esta enfermedad.

"A las mujeres que conviven con endometriosis les diríamos que no normalicen el dolor ni las limitaciones que provoca la enfermedad. Sus síntomas merecen ser escuchados y atendidos, incluida su salud sexual. A la sociedad, le pediríamos mayor conocimiento y comprensión. Es necesario dejar de normalizar el dolor menstrual incapacitante y apostar por una mayor visibilidad, investigación y atención integral", señalan las investigadoras.