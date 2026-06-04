El esfuerzo para pagar un alquiler en Extremadura roza el 21% del salario

El esfuerzo de un hogar medio de Extremadura para el pago de un alquiler alcanza el 20,99 por ciento de su renta neta, frente al 16,44 por ciento que supone comprar una vivienda, es decir.

Según un estudio del asesor hipotecario iAhorro, el esfuerzo de un hogar medio español para el pago de un alquiler alcanza el 36,85% de su salario, frente al 22,65% que supone el pago de una cuota hipotecaria.

La compañía advierte de que esta disparidad "impide a miles de ciudadanos la acumulación de capital, convirtiendo el arrendamiento en una carga financiera superior a la propiedad".

Para iAhorro, estos datos, correspondientes al mes de mayo, constatan que el esfuerzo económico de las familias españolas para pagar su vivienda, ya sea la hipoteca o el alquiler, supone una "situación crítica".

En el caso de comprar una casa, iAhorro señala que el esfuerzo requerido para la adquisición de una vivienda mediante un préstamo hipotecario también se aleja de la realidad para muchos ciudadanos, ya que una entidad bancaria suele conceder el 80% (el 90% o el 100% en casos concretos y dependiendo la comunidad autónoma), por lo que se requiere un ahorro de entre el 20% y un 10% adicional de gastos para cubrir impuestos, notaría y la tasación de la vivienda.