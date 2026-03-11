Los embalses del Tajo se mantienen esta semana en el 83% de su capacidad y los del Guadiana en el 85,6%

Los embalses de la cuenca del Tajo almacenan 9.176 hectómetros cúbicos y se mantienen en el 83 por ciento de su capacidad total, mientras que los del Guadiana, con 8.162, están al 85,6 por ciento del total, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Durante la última semana ambas cuencas no han registrado grandes cambios, ya que mientras el Tajo ha ganado 27 hectómetros cúbicos, el 0,2% de su capacidad, el Guadiana a perdido 47, el 0,5%.

En comparación con la misma semana del año pasado, ambas cuencas han aumentado notablemente sus reservas, pues se encontraban al 59,9% en el caso del Tajo, y al 48,3% el Guadiana. Lo mismo ocurre si se compara con la media de los diez últimos años, que se sitúa en 46,9% y 45,8%, respectivamente.

La reserva hídrica española, por su parte, almacena 46.313 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 82,6% de su capacidad. Durante esta semana ha perdido 182 hm3, o lo que es lo mismo, el 0,3% de su capacidad.