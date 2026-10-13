Educación destina más de 553.000 euros a 217 programas de aprendizaje para personas adultas

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha resuelto la concesión de ayudas para la realización de programas de aprendizaje a lo largo de la vida dirigidos a personas adultas. El importe total destinado a esta convocatoria es de 553.350 euros.

Las ayudas permitirán poner en marcha 217 programas educativos no formales en distintos puntos de Extremadura. De ellos, 182 serán desarrollados por corporaciones locales, 29 por mancomunidades de municipios y 6 por entidades privadas sin ánimo de lucro vinculadas a la formación de personas adultas.

La convocatoria, tramitada en régimen de concurrencia competitiva, financia parcialmente los gastos del personal docente contratado para impartir estas acciones formativas. En concreto, las entidades beneficiarias recibirán una ayuda de 2.550 euros por programa.

Los programas están orientados a la formación en competencias básicas, al acceso a niveles del sistema educativo y a la preparación de pruebas para la obtención directa de titulaciones dirigidas a personas adultas.

Las acciones son gratuitas para los participantes y tendrán una duración total de 150 horas lectivas. El alumnado que complete la formación y alcance los objetivos correspondientes recibirá un Certificado de Aprovechamiento.

Con estas ayudas, la Consejería de Educación y Formación Profesional favorece el acceso a oportunidades de formación a lo largo de la vida, en línea con los principios de calidad, equidad e igualdad que recoge la normativa educativa vigente. La formación permanente permite adquirir, actualizar, completar y ampliar conocimientos, capacidades y competencias, tanto para el desarrollo personal como profesional de los ciudadanos.