Dos hombres heridos en un choque entre un camión y un turismo en la A5 en Navalmoral y otro hombre herido, atropellado en Mérida

Dos de ellos sufrieron heridas "menos grave" el tercer hombre, herido leve tras un ataque de ansiedad. Todos requirieron ingreso hospitalario en Campo Arañuelo y Mérida.

Dos hombres de 42 y 31 años resultaban heridos, el mayor de ellos menos grave con policontusiones y el más joven leve con una crisis de ansiedad, tras el choque entre un turismo y un camión en un accidente en la A5 a la altura de Navalmoral de la Mata. Ambos fueron derivados al Hospital de Campo Arañuelo.

Por otro lado, un hombre de 48 años quedaba herido menos grave con un traumatismo en miembro inferior, tras ser atropellado en la Avenida Reina Sofía de Mérida a la altura del Aldi. El hombre fue trasladado al Hospital de Mérida.

