La DOP Torta del Casar participa en el Salón H&T en Málaga para reforzar sus lazos con la hostelería y el turismo

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar participa en Salón H&T Málaga 2026 por octavo año consecutivo.

Esta nueva edición se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) desde este lunes, día 2, hasta el próximo miércoles, día 4.

La DOP Torta del Casar participa en la feria con nuevas catas, degustaciones y colaboraciones con chefs, con el objetivo de dar a conocer el queso en uno de los eventos de referencia en el sector de la hostelería y el turismo.

El director de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, Javier Muñoz, ha resaltado que el Salón H&T Málaga se presenta como una "gran oportunidad" para dar visibilidad al queso frente a un público "especializado y exigente".

Además, permite acercar el producto al sector de la hostelería y la restauración y mostrar su "gran potencial gastronómico", añade. "Así, logramos tender puentes entre los distintos sectores, potenciando la presencia y la imagen de la Torta del Casar", ha concluido.

También, cuatro chefs de renombre de dos restaurantes cacereños prepararán distintos platos, tanto dulces como salados, con la Torta del Casar como elemento clave, sacando a relucir sus características, su versatilidad y su identidad única.

Este martes 3 de febrero, Javier Martín y Esther Rodríguez, chefs del restaurante Javier Martín de Cáceres, cocinarán un Polvorón de Aceite Gata-Hurdes y perlas de Cereza del Jerte, cúrcuma, Pimentón de La Vera, Torta del Casar y DOP Miel Villuercas - Ibores.

Por su parte, Rubén Hornero y Alba Nuñez, cocineros del restaurante Abadía de Yuste, en Cuacos de Yuste, llevarán a cabo, el miércoles 4, una Tarta de Queso de Acehúche, Miel Villuercas Ibores y Torta del Casar.