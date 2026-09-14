Un documental sobre el activismo propalestino se proyectará la próxima semana en Mérida, Badajoz y Fuente de Cantos

Espacios de Mérida, Badajoz y Fuente de Cantos acogerán la próxima semana la proyección del documental 'Shrinking Space' sobre la persecución israelí al activismo propalestino.

El primer acto tendrá lugar el próximo martes, 15 de septiembre, en Mérida, en La Enredadera, a las 20,30 horas. La segunda parada será al día siguiente, el miércoles 16, en Badajoz, en el Círculo Pacense, a las 19,30 horas. En Fuente de Cantos se cerrará esta gira, donde la proyección será el jueves, día 17, a las 19,30 horas en el Teatro Municipal (Centro de Asociaciones).

Las proyecciones contarán con la participación de la cooperante Juana Ruiz Sánchez y, tras el visionado, se realizará un coloquio para acercar al público la realidad palestina, conocer, reflexionar y compartir, según han explicado los organizadores en un comunicado.

'Shrinking Space' (Espacio Menguante) es un documental creado por Fora de Quadre en colaboración con la Asociación Hèlia que aborda la realidad del trabajo por los derechos humanos en Palestina y, en particular, "los riesgos, la presión jurídica, los arrestos y las trabas que afrontan los movimientos sociales y las organizaciones humanitarias en los territorios palestinos ocupados".

Entre otros aspectos, aparece reflejado "la detención y el encarcelamiento ilegal por parte de Israel de su personal". Es el caso de la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, acusada de terrorismo por su labor de acción humanitaria en Palestina, que durante el encuentro contará su experiencia en prisión en Israel, donde permaneció un año "sin que se presentasen pruebas en su contra".

"Su caso tuvo una enorme repercusión mediática y puso el foco sobre la situación de las personas que trabajan y desarrollan su labor humanitaria en Palestina", han resaltado desde la organización de las proyecciones.

La presentación y la moderación del acto correrá a cargo de la cooperante extremeña Elizabeth Masero Visiga, que cuenta con experiencia de trabajo en Palestina. Masero y Ruiz analizarán analizarán la realidad del trabajo sobre el terreno y la vulneración de los derechos humanos en Palestina.