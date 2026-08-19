La Diputación de Cáceres lleva el cine al aire libre a doce municipios de la provincia con 'Cinestival'

La Diputación de Cáceres ha organizado un verano más una oferta cultural en el entorno rural cacereño con iniciativas como 'Cinestival', una propuesta que transforma las plazas y los espacios públicos en salas de cine bajo las estrellas durante los meses de agosto y septiembre.

En esta edición la programación llegará a un total de 12 municipios e incluye cinco títulos de cine familiar y de animación: Mi vida a lo grande, Guardiana de dragones, Robot Dreams, Rondallas y Moon. Mi amigo panda. Además, se plantean dos sesiones especiales de cine mudo con música en directo a cargo del director del Conservatorio de Música de Plasencia y de la Banda Sinfónica Provincial, Antonio Luis Suárez, recuperando así el encanto del cine de los primeros tiempos.

La programación ya ha recalado en los municipios de Abertura, Barrado, Casares de Hurdes y Zarza la Mayor, y en las próximas semanas la pantalla de gran formato de Cinestival se instalará en Campo Lugar (Moon. Mi amigo panda, 18 de agosto), Robledillo de Gata (Guardiana de dragones, 19 de agosto), Gargüera de La Vera (Robot Dreams, 20 de agosto), Piedras Albas (Piano y Cine, 22 de agosto), Salorino (Piano y Cine, 30 de agosto).

La iniciativa continuará en septiembre en Villanueva de la Vera (Rondallas, 2 de septiembre), Valdecañas de Tajo (Rondallas, 3 de septiembre) y Valdeobispo (Mi vida a lo grande, 4 de septiembre).

Tal y como apuntó la vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez, en la rueda de prensa de presentación de los programas de verano, con 'Cinestival' la Diputación de Cáceres invita a vecinos y vecinas a disfrutar del cine como una experiencia colectiva, gratuita y al aire libre, convirtiendo las plazas de la provincia en puntos de encuentro, cultura y convivencia.