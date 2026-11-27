El Pleno ordinario de la Diputación de Cáceres ha aprobado el convenio y los estatutos de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Cáceres-Beira Baixa (AECT Cáceres-Beira Baixa), una iniciativa impulsada por la institución provincial que permitirá reforzar la coordinación y la cooperación entre ambos territorios.

Con este acuerdo se avanza en el objetivo de crear una eurozona regional integrada por Cáceres y la citada comarca portuguesa, dos territorios situados estratégicamente entre las principales áreas metropolitanas de la Península Ibérica, Madrid y Lisboa, que suman más de 25.000 kilómetros cuadrados de superficie y una población aproximada de 500.000 habitantes.

La iniciativa permitirá establecer un marco estable de colaboración para impulsar proyectos conjuntos, aprovechar recursos y oportunidades compartidas y favorecer el desarrollo económico y social de ambos territorios. Se cumple así uno de los compromisos de la legislatura: afianzar las relaciones con Portugal y avanzar en una cooperación transfronteriza que contribuya al futuro de la provincia y de las comarcas vecinas.

La sesión plenaria de noviembre también ha dado luz verde a un total de 30.500 euros en ayudas destinadas a entidades locales para atender situaciones puntuales de carácter sobrevenido. En concreto, se conceden a los municipios de Talayuela, para la reparación de patologías del firme, y Valdefuentes, para actuaciones de reparación en la red de abastecimiento de agua.

Asimismo, se han aprobado distintos acuerdos de colaboración con entidades locales. Por un lado, el convenio con el Ayuntamiento de Aliseda para la gestión y recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y las tasas relacionadas con la gestión del ciclo integral del agua.

Por otro, el convenio con el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara para la gestión tributaria del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

También se ha aceptado la adhesión del Ayuntamiento de Perales del Puerto a la Central de Contratación de la Diputación Provincial de Cáceres. Otra de las aprobaciones ha sido la encomienda de gestión para prestar apoyo al Sistema Interno de Información del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.