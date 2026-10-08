La Diputación de Badajoz concede 15,7 millones de euros para dotar de instalaciones fotovoltaicas a 165 municipios

La Diputación de Badajoz ha resuelto la convocatoria del Plan Provincial de Autoconsumos Colectivos en Edificios Municipales para contribuir a la descarbonización de los servicios locales con la concesión de 15.717.850,77 euros a 165 municipios y entidades locales menores de la provincia.

La cuantía, distribuida entre las anualidades de 2026 y 2027, permitirá a los ayuntamientos beneficiarios llevar a cabo las actuaciones destinadas a la implantación de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo colectivo, incluyendo sistemas de almacenamiento energético asociados y gastos técnicos vinculados a la ejecución de las instalaciones.

La iniciativa tiene como finalidad contribuir a la descarbonización de los servicios locales, favoreciendo la generación de energía renovable para el abastecimiento de servicios públicos municipales y promoviendo, asimismo, el desarrollo de comunidades energéticas locales.

Esta convocatoria constituye una nueva actuación de la Diputación de Badajoz para acompañar a los municipios de la provincia en el proceso de transición energética, facilitando inversiones que contribuyan a mejorar la eficiencia energética, reducir la dependencia de fuentes de energía convencionales y aprovechar el potencial de generación solar existente en el territorio, señala la institución provincial en una nota de prensa.

Cabe destacar que el Plan Provincial de Autoconsumos Colectivos da continuidad al trabajo desarrollado por la institución provincial en materia de eficiencia y gestión energética local. La convocatoria presentada el pasado mes de junio supuso un nuevo paso al incorporar la financiación directa de la ejecución de las instalaciones, después de una primera fase centrada en la financiación de proyectos técnicos.

Con la resolución de esta convocatoria, la Diputación de Badajoz extiende las actuaciones de impulso al autoconsumo colectivo a 165 entidades locales, poniendo a disposición de los municipios recursos económicos para avanzar en la producción de energía renovable y en la descarbonización de los servicios públicos locales.