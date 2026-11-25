Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de la localidad pacense de Villafranca de los Barros acusado de regentar un punto de venta de drogas en una vivienda de este municipio.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil detectó que consumidores de la comarca acudían asiduamente a un inmueble de la localidad, supuestamente para comprar droga, e identificaron como responsable a un vecino de la localidad con antecedentes por tráfico de drogas.

Con estos datos, el pasado 19 de noviembre, la Guardia Civil interceptó a este hombre en la calle cuando supuestamente iba a traficar, y llevaba ocultas 14 papelinas de heroína y cocaína listas para vender, además de 180 euros.

Después de detenerle y coordinados con la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros, se llevó a cabo el registro de la vivienda, donde los agentes intervinieron 35 papelinas de cocaína y heroína, otras 34 dosis, productos para adulterar la droga, cuatro básculas de precisión y 3.250 euros que supuestamente obtenidos de la venta.

Ante los citados hechos, al detenido se le instruyeron diligencias por un supuesto delito contra la salud pública, que han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.