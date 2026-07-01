Detenido por tráfico de drogas y por morder y dar un cabezazo a agentes cerca de Oliva de Plasencia

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, y por morder y dar un cabezazo a dos guardias civiles en un control cerca de Oliva de Plasencia.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio durante un dispositivo de verificación de vehículos establecido en la carretera N-630 en el que los agentes dieron el alto a un turismo cuyo conductor mostró desde el primer momento una actitud "especialmente nerviosa", lo que motivó que realizaran una inspección más exhaustiva.

Durante el registro, los guardias civiles localizaron una bolsa de plástico que el conductor trataba de ocultar y que contenía una sustancia blanquecina y compacta.

Tras su aprehensión y las primeras comprobaciones, los agentes verificaron que, presuntamente, se trataba de cocaína, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En ese instante, el hombre incrementó notablemente su nivel de agresividad, llegando a empujar a los agentes e iniciando un fuerte forcejeo.

Así, además de desobedecer de forma grave las indicaciones que se le daban, ofreció una intensa resistencia a su detención, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de otra patrulla de la Guardia Civil.

Finalmente, los agentes lograron reducir y detener al individuo, quien durante el altercado llegó a morder a uno de los guardias civiles y a propinar un cabezazo a otro, causándoles lesiones.

La sustancia, 360 dosis de cocaína, fue aprehendida y, junto con las diligencias instruidas, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, y de un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Tras su comparecencia judicial, se ha decretado el ingreso en prisión provisional para el detenido.