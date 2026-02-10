Detenido el segundo autor el asalto a una vivienda de Almendralejo, en la que maniataron a sus ocupantes

Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado 4 de febrero al segundo autor del asalto a una vivienda de la localidad pacense de Almendralejo ocurrida en 2024, en la que maniataron y amenazaron a sus ocupantes.

Los hechos ocurrieron en 2024, cuando desconocidos entraron en una vivienda de Almendralejo, en la que se encontraban una pareja y sus dos hijos, que fueron amenazados con un arma blanca y una pistola fueron amenazados, golpeados y posteriormente maniatados.

Así, tras la investigación iniciada por la Policía Nacional, los agentes lograron detener a uno de los responsables del robo en la ciudad de Badajoz, tras lo que ingresó en prisión.

Posteriormente, la investigación continuó hasta que en este mes de febrero, y gracias a la labor llevada a cabo por agentes de Policía Científica de Almendralejo, han logrado identificar al segundo responsable del robo, un hombre de 45 años con multitud de reseñas policiales anteriores.

Así, la Policía Judicial detuvo a este hombre el pasado 4 de febrero por la implicación en un delito de robo con violencia e intimidación, allanamiento de morada y detención ilegal, para el que la Autoridad Judicial decretó también su ingreso en prisión.