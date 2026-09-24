Detenido tras robar en una tienda de Don Benito un varón de 28 años al que atribuyen otros 15 delitos

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 18 de septiembre a un varón de 28 años de edad como presunto autor de un robo con fuerza en establecimiento comercial de Don Benito, al que tras las investigaciones realizadas, se le atribuyen un total de 15 robos y hurtos.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el propietario de un establecimiento comercial sito en la avenida de la Constitución, en la que narraba que una persona accedió a su local forzando la persiana y puerta de entrada robando en el interior dos teléfono móviles y 5.150 euros en efectivo, aportando descripción física del autor.

De la investigación se hizo cargo el grupo de policía judicial de Don Benito, quienes tras realizar varias gestiones, como la visualización de imágenes de video grabación del propio establecimiento y otros cercanos, lograron la plena identificación del responsable de los hechos.

De esta forma, sobre las 15,30 horas del pasado 18 de septiembre, un indicativo de seguridad ciudadana localizó al presunto autor en un parque de la ciudad, procediendo a su detención, como presunto responsable de un robo con fuerza en establecimiento, indica la Policía Nacional en una nota de prensa.

Una vez detenido, y tras el estudio del 'modus operandi' utilizado, gracias a las imágenes de video grabación de las distintas zonas, se le imputan un total de 15 hechos, robos con fuerza, robos con violencia y hurtos en la vía publica y en otros establecimientos de la localidad, entre los meses de julio y agosto.

El detenido cuenta con "innumerables" antecedentes anteriores por delitos contra las personas y el patrimonio, de modo que tras la instrucción del pertinente atestado ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que ha decretado su puesta en libertad con cargos.