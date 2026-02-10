El detenido por disparar presuntamente a un policía local de Brovales pasa este martes a disposición judicial

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que este martes, día 10, pasará a disposición judicial el hombre que ha sido detenido por disparar presuntamente a un agente de la Policía Local de Brovales, pedanía de la localidad pacense de Jerez de los Caballeros.

Cabe recordar que un agente de la Policía Local de dicha pedanía ha resultado herido al recibir un disparo de escopeta en la tarde de este pasado domingo, tras lo que la Guardia Civil ha abierto una investigación.

A preguntas de los periodistas por estos hechos, cuyo origen podría estar en una discusión familiar, Quintana ha matizado que no se ha decretado el secreto de sumario y que "es un hecho que está claro", así como que hay un "sólo" detenido", que pasará a disposición judicial este martes en el Juzgado de Jerez de los Caballeros.

Mientras y sobre el agente de la Policía Local herido, ha explicado que "en principio" su vida "no corre peligro".

José Luis Quintana ha hecho estas declaraciones este lunes en Badajoz, a preguntas de los medios tras reunirse con representantes de las Cooperativas Agroalimentarias Extremadura en la Delegación del Gobierno.