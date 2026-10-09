David Sánchez Pérez-Castejón presenta un recurso de apelación por "investigación prospectiva" y pide su absolución

La representación legal del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que lo condena a nueve años de inhabilitación, en el que pide su absolución por "investigación prospectiva" de la causa.

Así, el procurador de los tribunales José Antonio Vegas Carrasco, ha presentado este escrito, de 104 páginas, en el que pide la absolución de David Sánchez por varios motivos, entre los que cita la vulneración de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a la defensa, a utilizar todos los medios para su ejercicio y a un proceso con todas las garantías, o, alternativamente, por vigencia del principio de legalidad, al no perfeccionarse los elementos objetivos y subjetivos del tipo de prevaricación.

Cabe recordar que David Sánchez fue condenado como cooperador necesario de un delito de prevaricación, a nueve años de inhabilitación, por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Respecto a la "vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva", el recurso de apelación alude a que "una investigación prospectiva, a modo de causa general" contra David Sánchez, así como a un "error en la valoración de la prueba respecto a su pretendido absentismo" laboral.

El escrito de apelación considera que la juez instructora de la causa, Beatriz Biedma, al incoar diligencias de investigación sobre este asunto responde a "un inequívoco patrón de investigación prospectiva absolutamente intolerable".

En segundo lugar, este recurso de apelación se basa en la "vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a un proceso con todas las garantías", lo cual alude a las dos incautaciones por parte de la UCO de la Guardia Civil de correos electrónicos "padecidas" por David Sánchez.

Así, el escrito alude a la "inconstitucionalidad" de los autos dictados en el periodo de instrucción los días 9 y 18 de julio de 2024, que ordenaban la entrada y registro en la sede de la Diputación Provincial de Badajoz para la "incautación indiscriminada" de los correos electrónicos corporativos de David Sánchez y otros investigados, que se hicieron en "condiciones de debilidad indiciaria", señala.

En tercer lugar, la representación de David Sánchez pide su absolución "or vulneración de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia,", en conexión con la garantía de tutela judicial efectiva, "por no poder sostenerse la culpabilidad" de su representado "más allá de toda duda razonable, además del derecho a un proceso con todas las garantías y los principios de seguridad jurídica y acusatorio".

También alude el recurso de apelación, en cuarto lugar, a la "infracción de precepto constitucional", y en concreto a los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, en relación con los regímenes de autoría que, de forma alternativa, propone la resolución recurrida.

Por todo ello, considera el recurso que los hechos probados de la sentencia dictada el pasado mes de junio "no contienen aquellos (hechos) que fundan la condena por prevaricación", por lo que a su juicio "procede la absolución" de David Sánchez.