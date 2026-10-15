El Ctaex presenta un "perro robot" para explorar nuevas aplicaciones de la Agricultura 5.0 en varios entornos de cultivo

El Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (Ctaex) ha presentado este miércoles, 14 de octubre, en sus instalaciones en Villafranfro del Guadiana (Badajoz) una plataforma robótica cuadrúpeda autónoma, con la que se pretende avanzar en la incorporación de tecnologías innovadoras al sector agrícola, facilitando la automatización de tareas y la obtención de información de interés agronómico.

La presentación se ha desarrollado en el marco del Grupo Operativo Supraautonómico Agrhound, un proyecto innovador que explora las posibilidades de aplicación de la robótica autónoma y otras tecnologías avanzadas en la agricultura, con el objetivo de contribuir a una gestión más eficiente y precisa de los cultivos.

Con esta presentación, Ctaex da a conocer una nueva herramienta de experimentación tecnológica que contribuirá a seguir explorando el potencial de la Agricultura 5.0, acercando los avances en robótica y digitalización a las explotaciones agrícolas.

Durante el encuentro, los asistentes han conocido las principales características técnicas de esta plataforma, diseñada para desplazarse por diferentes entornos agrícolas y servir de soporte a sensores y sistemas de monitorización.

Su configuración cuadrúpeda ofrece nuevas posibilidades de movilidad en terrenos y espacios de cultivo en los que otras plataformas convencionales pueden encontrar limitaciones, indica en nota de prensa Ctaex.

La jornada ha comenzado con una presentación técnica en la Sala de Consejo de Ctaex, en la que se han explicado los objetivos de Agrhound, las capacidades del robot y los avances realizados hasta el momento. Posteriormente, se ha llevado a cabo una demostración práctica en la finca experimental de Ctaex, donde se ha podido mostrar su funcionamiento y desplazamiento en condiciones de campo.

Así, el proyecto Agrhound contempla la adaptación y evaluación de esta tecnología en dos escenarios agrícolas diferenciados: el cultivo de la vid y el cultivo de mora en macrotúnel, con el propósito de analizar su versatilidad y sus posibilidades de aplicación en distintos sistemas productivos.

En el caso del viñedo, los trabajos se desarrollan en colaboración con Bodegas Familiares Matarromera en Valladolid, mientras que los ensayos en el cultivo de mora se llevan a cabo en las instalaciones de Social Berries 4.0 en Huelva.

Estas experiencias permitirán evaluar aspectos relacionados con la movilidad y navegación de la plataforma, su adaptación a las condiciones de cada cultivo y su potencial para incorporar tecnologías de captación de información agronómica.

La incorporación de la robótica al sector agrícola representa una oportunidad para avanzar hacia modelos productivos más digitalizados, eficientes y sostenibles, en los que la automatización y la información obtenida mediante sensores puedan servir de apoyo a la toma de decisiones.

INNOVACIÓN COLABORATIVA

De este modo, Agrhound es un proyecto desarrollado por un grupo operativo supraautonómico integrado por Ctaex, Bodegas Familiares Matarromera, Social Berries 4.0, SpectralGeo y Soltel, que cuenta además con la colaboración de la Fundación Prodti.

Esta iniciativa combina capacidades de investigación agroalimentaria, conocimiento agronómico y desarrollo tecnológico para explorar soluciones robóticas adaptadas a las necesidades reales del sector.

El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el marco de las ayudas destinadas a proyectos innovadores de los Grupos Operativos Supraautonómicos.