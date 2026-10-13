Detenido un hombre que se atrincheró con un arma de fuego en una vivienda de Almendralejo

Un equipo de la Policía Nacional detenía anoche a un hombre que permaneció este lunes 12 de octubre atrincherado con un arma de fuego en una vivienda de la calle Zurbarán de Almendralejo. Tras más de dos horas de negociación, varios agentes consiguieron acceder al inmueble y sacar al detenido pasadas las 22.15 horas de este lunes.

La intervención contó con la presencia de un mediador de la Policía Nacional, cuya actuación facilitó la entrada de los agentes en la vivienda y la detención del hombre. Se investigan los hechos.