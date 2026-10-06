CSIF, UGT y CCOO promueven la mediación para la equiparación salarial como paso previo a la huelga

Las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO han solicitado la mediación de la Fundación de Relaciones Laborales para obligar a la consejera de Administración Pública, Hacienda y Diálogo Social, Elena Manzano, a negociar la equiparación salarial de los 35.000 empleados públicos de la Administración general de la Junta y el Servicio Extremeño de Salud.

Habiendo transcurrido 14 días sin que la consejera llame, reúna o convoque a los representantes legítimos de los trabajadores para tratar este asunto, despreciando con ello las demandas de los empleados públicos, CSIF, UGT y CCOO no han tenido más remedio que instar de esta manera a la consejera a sentarse a negociar como paso previo a la huelga.

Las tres organizaciones sindicales lamentan profundamente que la única comunicación que Elena Manzano ha tenido estas últimas semanas en reacción al calendario de movilizaciones iniciadas en las calles, haya sido a través los medios comunicación, menospreciando la negociación colectiva y la relación directa con los sindicatos.

CSIF, UGT y CCOO denuncian por ello la inaceptable actitud de Elena Manzano cuando se trata de la responsable de Diálogo Social, lo que les ha llevado a promover la mediación a la Fundación de Relaciones Laborales para forzar a la consejera a negociar la equiparación salarial antes de llegar a una huelga en los ámbitos de la Administración General autonómica y del SES.