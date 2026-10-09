CSIF, UGT y CCOO piden a Manzano propuestas económicas "reales" respecto a la equiparación salarial en la Junta

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han reclamado este jueves, día 8 la equiparación salarial en Administración General de la Junta de Extremadura y en el SES en una concentración que han celebrado a las puertas del Hospital Universitario de Badajoz, en la que han pedido a la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, propuestas económicas "concretas" y "reales" que lleven a la homologación que reclaman y eliminen o reduzcan la brecha salarial de cara a las mesas sectoriales previstas para el próximo 15 de octubre.

En esta concentración, el responsable de Acción Sindical de CSIF Extremadura, Jesús Solana, ha detallado en declaraciones a los medios que es "una concentración más" de las vienen realizando para reclamar la equiparación salarial de los 35.000 trabajadores de Administración General y el Servicio Extremeño de Salud.

En este sentido, Solana ha destacado que han conseguido que Elena Manzano "dé un pasito más" con la convocatoria de las mesas de ambos sectores para el 15 de octubre, pero "no es suficiente" y quieren "propuestas concretas económicas" y que les lleven a la equiparación salarial, "lo mismo que se ha hecho con el sector de Educación".

Así, ha confiado en que hagan propuestas económicas "acordes a las necesidades de los dos sectores implicados" y que "vayan en la línea del suelo que se ha puesto con el sector de Educación".

"Partimos de 65 millones de euros, menos va a ser imposible que iniciemos una mesa de negociación donde podamos llegar a acuerdos", ha apuntado Solana, quien ha señalado que Extremadura "está a la cola" en estos ámbitos y esperan la equiparación con la media, que ronda en torno a un 20 por ciento en ambos sectores según los estudios de CSIF.

Mientras y sobre las mesas sectoriales del día 15 y la huelga que podría tener lugar el 11 de noviembre si no se producen avances, Jesús Solana ha emplazado a ver qué pasa el próximo jueves, donde entran otros actores, dado que CSIF, como ha explicado, ha "liderado" la negociación para que se convoquen esas mesas y va a invitar a los otros sindicatos a llegar a un acuerdo y a hacer "un frente común", como en Educación.

Sobre la coincidencia de la huelga del día 11 en Extremadura con la nacional general de vivienda prevista también para ese día, ha expuesto que deben ver qué hablan todos los sindicatos y los sectoriales, y considera que "no parece oportuno que coincidan ambas", porque "no tiene nada que ver una con la otra".

UGT

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos de Extremadura, Erika Gutiérrez ha señalado que continúan "con la unidad de acción" para reclamar esta equiparación, en esta ocasión en el Hospital Universitario de Badajoz para pedir que el SES también debe entrar en la negociación de esta homologación, algo que "por fin", han conseguido.

Así y sobre las reuniones del 15 de octubre, ha subrayado su importancia porque les "toca" sentarse a "hablar", tras lo que ha destacado que "la unión de los trabajadores y de las organizaciones sindicales ha dado sus frutos y es momento de que la Administración proponga" y les diga "exactamente" cómo quiere eliminar la brecha salarial en ambos ámbitos.

Sobre los datos trasladados hasta el momento por la Junta, ha señalado que lo ha trasladado ha sido de manera informal, por lo que "es totalmente insuficiente", cuando los empleados públicos "se merecen que existan unas propuestas reales que eliminen o reduzcan esa brecha salarial" en los dos ámbitos tanto en el ámbito de Administración general como en el ámbito del SES".

En relación a las protestas previstas, como la citada huelga del día 11, desde UGT en la región no se plantean cambiarla y señalan que el calendario de movilizaciones y de la huelga se mantiene "intacto".

"Solamente tenemos una convocatoria de mesa, no tenemos certezas de absolutamente nada, los empleados públicos no solamente están para sentarse, sino para tener propuestas reales de lo que supone esa brecha salarial y esa eliminación de la brecha salarial", ha expuesto, para incidir en que también se mantiene la huelga aunque coincida con la de vivienda, un asunto este último que "pertenece" también a las condiciones laborales de los trabajadores.

CCOO

Finalmente, el coordinador del Área Pública de CCOO de Extremadura, Manuel Nicolás, ha especificado que se han reunido en la puerta del hospital porque, como ha recordado, durante este mes están reivindicando un proceso de negociación "real" con la Administración para poder alcanzar acuerdos que permitan a los trabajadores de la Junta reducir la brecha salarial que tienen respecto a la media nacional.

A raíz de la petición de mediación con la Fundación de Relaciones Laborales que han hecho esta semana, este martes la consejera "por fin" les emplaza a una negociación en la cual no saben "todavía los números que va a llevar a la mesa", ante lo que ha incidido en que en la reunión mantenida hace unas semanas en su despacho se les "esbozó un poco en términos generales cuál es la idea que tenía" y solo para la Administración General, dado que es "nuevo" que se convoque la mesa en el SES.

"Si va a traer la misma oferta va a ser muy difícil valorar, porque ya les dijimos que era completamente insuficiente para poder abordar la situación que tenemos en la Junta", ha remarcado, para pedir a la consejera y a su equipo que "se pongan las pilas", que retomen la negociación "de una forma seria" y les lleven a la mesa "cuestiones concretas" en aras de que puedan hablar de categorías, plazos y "principalmente" de un proceso que permita de cara a 2027 poder revertir esta situación.

Por último y ante la coincidencia de huelgas el 11 de noviembre, el representante de CCOO entiende que son "distintas" con motivaciones también diferentes, en el caso de la regional a la espera de las propuestas del día 15 y dirigida a la citada equiparación salarial, y la otra de carácter general en torno a vivienda, salarios o condiciones de trabajo que "puede tener un paraguas parecido" aunque son "diferentes" y deben ver el recorrido que hay en ambas partes.