CSIF exige un nuevo decreto de interinos que derogue las restricciones para cobrar el verano

El sindicato CSIF ha trasladado por escrito a Educación una serie de propuestas “imprescindibles” que incluyen también la permanencia en las listas sin obligación de presentarse a examen de oposición

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Extremadura ha reclamado a la Consejería de Educación modificar el sistema de interinidades docentes con un nuevo decreto que permita cobrar y puntuar el verano con 165 días trabajados, elimine la obligación de presentarse a examen de oposición para permanecer en las listas y establezca que todos los destinos sean voluntarios.

CSIF considera urgente modificar el sistema de interinidades de Educación con un nuevo decreto que lo regule y ha advertido a la Consejería de que no va a respaldar “parches” del actual en vigor. Por ello, a la espera de que la Administración educativa facilite el borrador del texto normativo para poder analizarlo y realizar aportaciones, la organización sindical ha registrado un escrito con sus consideraciones previas.

En este sentido, insiste en la derogación del Decreto 122/2012 sobre la obligatoriedad de estar en activo 280 días para cobrar y puntuar los meses de verano y señala que debe ser de aplicación el acuerdo anterior para acceder a la prórroga de julio y agosto con 165 días trabajados.

La presidenta autonómica del sector de Educación de CSIF, Mercedes Barrado, ha señalado que “esto subsanará el agravio y la injusticia que sufren los interinos extremeños con los compañeros del resto de comunidades autónomas, y favorecería la cobertura de sustituciones en la región”.

La organización sindical defiende además que todos los destinos deben ser voluntarios, como planteó hace ya más de siete años, y “que el tiempo ha demostrado que hubiera resultado óptimo implantar”, ha recalcado Mercedes Barrado. También reclama que se realice en verano la solicitud y adjudicación para listas ordinarias, supletorias y extraordinarias, ya que hay especialidades que solo tienen lista extraordinaria y los centros deben estar cubiertos desde el primer día.

Por otra parte, CSIF plantea que, si un interino no realiza petición de centros no quede reservado durante todo el curso, de modo que pueda ponerse en situación de inactivo de forma previa e incorporarse a la lista de posibles llamamientos con posterioridad. Además, plantea que se conceda un margen de un día para la incorporación de aquel interino que resida a 200 kilómetros o más del destino.

EN LISTAS SIN PRESENTARSE A EXAMEN

Entre todas las líneas básicas de lo que para CSIF es “imprescindible para mejorar” el sistema de interinidades docentes, la organización sindical ha incluido su reivindicación de que los interinos puedan permanecer en las listas sin necesidad de presentarse a un nuevo examen de oposición.

En cuanto a los llamamientos, la presidenta del sector de Educación de CSIF en la región considera que deben ser “más ágiles”, para lo cual propone que haya tres semanales una semana y dos la siguiente, y poder participar en los mismos si se cesa el día anterior.

Finalmente, CSIF ha recogido en su escrito de consideraciones su propuesta de actualizar de oficio la baremación a 30 de junio de todos los cuerpos y de todas las listas con el tiempo trabajado en Extremadura en centros públicos a esa fecha, “primando así a los interinos que trabajan en Extremadura”.

Defiende además que se pueda optar a entrar en varias especialidades si se está habilitado o posee la titulación y que los procesos de llamamientos urgentes sean más transparentes, así como la posibilidad de rebaremación de todos los apartados para estar más actualizados.

Y en el ámbito de la discapacidad, la organización sindical ha propuesto aplicar a los interinos en estas circunstancias la reserva de plazas para todas las listas y todos los llamamientos, ya sean ordinarias, supletorias y extraordinarias, conforme al Decreto 111/2017.