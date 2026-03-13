CSIF considera "interlocutora no válida" a la consejera de Sanidad para la negociación colectiva

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura, primera fuerza sindical del sector de Sanidad en la región, considera a la consejera de Sanidad, Sara García Espada, “interlocutora no válida” para la negociación en el ámbito sanitario por su falta de respeto a la negociación colectiva y por anunciar un concurso de méritos para una sola categoría sin tener en cuenta las demás categorías del SES y sin amparo de una ley.

A consecuencia de ello, CSIF señala que lo anunciado por la consejera ayer se podrá poner en marcha cuando la ley del nuevo Estatuto Marco entre en vigor, ya que sí lo contempla, previa negociación en la Mesa General y Sectorial correspondiente y para todas las categorías, una cuestión que desde esta organización sindical apoyaremos como así lo hemos hecho con el proceso de estabilización.

Para CSIF, l anuncio de la titular de Sanidad es un “brindis al sol” y una falta de respeto a la negociación colectiva y a los profesionales al generar falsas expectativas inmediatas.