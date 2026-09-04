El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria el domingo 13 de septiembre con motivo del 40 aniversario de la refundación de la Muy Solemne, Venerable y Pontificia Cofradía Hermandad Penitencial del Santo Crucifijo de Santa María de Jesús.

Será uno de los actos principales de este aniversario que la cofradía está celebrando este año con diferentes actividades culturales y religiosas. La procesión de la imagen del Cristo Negro, una de las que congrega a más público en la Semana Santa cacereña, saldrá de la concatedral de Santa María --sobre las 22,30 horas-- para enfilar la calle hasta el Arco de la Estrella y subir por los Adarves hasta llegar al convento de las Jerónimas.

Llegado este punto, la comitiva entrará en el convento donde está prevista la realización de un rezo con la comunidad religiosa, y después el desfile procesional continuará por la calle Olmo, para volver a los adarves en la zona del Arco de Santa Ana y regresar a la concatedral, en un recorrido mucho más corto del que efectúa cada Miércoles Santo.

Según informa la cofradía, se trata de un acto para agradecer a los cacereños el cariño que procesan a esta imagen, mientras se pide que se guarde también silencio al paso del Cristo para mantener la solemnidad de la procesión.

Aparte de esta salida excepcional del Cristo Negro, a lo largo del año se han celebrado diferentes actividades y actos para acercar la hermandad a todos los Cacereños.

Cabe destacar la conferencia 'Historia médica de la Pasión y Muerte de Jesús de Nazaret', impartida por el doctor Antonio David Sánchez González, así como el concierto ofrecido por la Banda Sinfónica Provincial de la Diputación de Cáceres, celebrado durante el mes de marzo.

La procesión de la pasada Semana Santa también contó con varios detalles conmemorativos de este aniversario ya que, de forma extraordinaria, acompañó a la actual Cruz de Guía, la cruz que se utilizó en las procesiones durante los primeros años de la cofradía.

Asimismo, se rindió homenaje a los Reyes Católicos mediante un cojín con su emblema y se estrenó un nuevo palio que acompañó a los hermanos en la procesión y que continuará haciéndolo en los próximos años.

Para este mes de septiembre se ha organizado la citada procesión extraordinaria, pero también una exposición que se inaugurará el día 11 en el Palacio de la Isla de la capital cacereña en la que se podrán ver los carteles de la cofradía a largo de estos cuarenta años, desde que se refundó.

Además, se celebrará una comida de hermandad el día 12 y, como broche final, el domingo día 13, con motivo de la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, tendrá lugar la celebración de la Santa Misa, prevista para las 20,30 horas, para a continuación (sobre las 22,30 horas) salir en procesión.

Una vez finalizada la Eucaristía y antes de la salida de la procesión se hará entrega a la Guardia Civil del nombramiento de Hermano de Honor, informa la cofradía.