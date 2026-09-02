Declarada la urgente ocupación de terrenos para obras de mejora en la EX-201 entre Segura de León y el límite con Huelva

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes, en su reunión mantenida en Vegas de Coria (Cáceres), un decreto por el que se declara la urgencia de la ocupación de terrenos necesarios para la ejecución de las obras de mejora de seguridad viaria y homogenización de la carretera EX-201, entre Segura de León y el límite provincial de Huelva.

La urgencia del procedimiento expropiatorio se justifica en la necesidad de ejecutar "cuanto antes" el proyecto para dar solución a los "problemas de seguridad vial" y permitir de esta forma un tráfico "más seguro y fluido" que el actual, indica en nota de prensa la Administración extremeña.

Las actuaciones previstas se centran en la corrección de los defectos superficiales del firme, así como en la renovación y adecuación de los elementos de señalización vertical y horizontal, balizamiento y sistemas de contención.