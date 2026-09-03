La Confederación Hidrográfica del Tajo encargará a Tragsa las obras de la depuradora de aguas residuales de Plasencia

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) procederá "muy próximamente" a encargar a Tragsa la culminación de las obras de la depuradora de aguas residuales de Plasencia, como ha avanzado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Una obra, ha recordado, en la que la empresa adjudicataria renunció a su ejecución, por lo que se ha tenido que hacer un informe concreto para saber en qué situación estaba después de "abandonar" estos trabajos.

De igual modo, se ha rescindido el contrato y "actualmente", ha avanzado, "muy próximamente" la CHT va a proceder al encargo de la obra a través de Tragsa, por lo que "no habrá licitación" y "será mucho más fácil el poder ejecutarlo".

De esta manera se ha pronunciado José Luis Quintana en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con el alcalde de Plasencia, David Dóniga, en la que han abordado tres asuntos referentes a la ciudad, entre ellos esta obra "muy importante" referida a la depuradora de agua residuales.

Asimismo, también han hablado de la travesía de la Nacional-110 a su paso por Plasencia, ante la que han acordado que el Ayuntamiento de Plasencia va a remitir un escrito a la Dirección General de Tráfico y que la Delegación apoyará la petición que haga en este caso el consistorio.

El tercer asunto es un edificio que es propiedad del Ministerio y que se cedió al ayuntamiento para biblioteca, aunque "no parece que sea el uso adecuado", ante lo que ha explicado que habrá que ver este tema jurídicamente porque la petición que va a hacer el ayuntamiento es para utilizarlo para otros usos. La reunión, ha concluido Quintana, ha sido "absolutamente cordial y de colaboración entre ambas instituciones".

TEMAS DE INTERÉS PARA PLASENCIA

Por su parte, David Dóniga ha destacado que se trata de la primera toma de contacto con el delegado del Gobierno de manera institucional tras su toma de posesión como alcalde placentino, y que ha querido hacer esta primera toma de contacto, después de haberse reunido con el subdelegado en Cáceres, para abordar una serie de temas que les preocupan y que el anterior regidor, Fernando Pizarro, "evidentemente tenía sobre la mesa".

Así, el objetivo de la reunión, además de presentarse institucionalmente, ha sido avanzar en esos asuntos que "son importantes" para Plasencia, como la continuidad de la obra de depuradora, en relación a la cual el delegado les ha dado "buenas noticias" dado que va a reanudarse en "próximas fechas", como así les ha confirmado y ha agradecido.

En otro orden de cosas, también han hablado sobre la futura obra de la avenida del Valle, de titularidad estatal y ante la que piden vías de financiación para que comience esta actuación que reclaman desde hace "mucho tiempo". Ante ello, la voluntad del ayuntamiento, como así se lo han trasladado al delegado, es que se busquen los medios y la financiación para que "salga adelante".

En tercer lugar y sobre la reversión de la Casa del Arcediano de la Plaza de la Catedral, ha indicado que actualmente es del Estado y que quieren que pase a titularidad municipal.

Sobre la avenida del Valle, el primer teniente de alcalde José Antonio Hernández ha detallado que cuentan con un proyecto aprobado con la Dirección de Carreteras, trabajado con ellos de la mano y consensuado en los últimos años, y que ya está aprobado desde hace un año en el pleno municipal; así como que el compromiso pasa por asumir la vía, la travesía de la Nacional-110 que pasa por la ciudad, la última del Estado una vez que la 630 dejó de pasar por la misma.

Esta vía va desde el entorno del puente de Trujillo hasta el Nuevo y el proyecto supone la remodelación y la humanización de una carretera que sigue pasando por la ciudad, junto a cuestiones aledañas de movilidad, con una cuantía superior a 3 millones de euros que tienen consensuada y en disposición de que el ayuntamiento reciba esa vía una vez que se haga esta obra de la que esperan la financiación.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado y preguntado por los jabalíes que han vuelto a aparecer en determinados espacios de Plasencia, el alcalde ha remarcado que están trabajando en esa cuestión que, como ha reconocido, genera una "cierta alarma ciudadana", por lo que están intentando abordar y, en concreto, a la espera de la autorización de la Junta de Extremadura para que pueda actuar al respecto la Asociación de Arqueros de Plasencia. En todo caso, no abarca toda la ciudad sino zonas específicas, como dos rotondas en las avenidas de Salamanca y Alcalde Julio Durán.

Asimismo y respecto a los últimos incendios registrados en la ciudad de Badajoz, tanto en una vivienda como en varios vehículos y que podrían ser intencionados, el delegado del Gobierno ha apuntado que se están investigando y que, "en principio", "no parece que tengan que ver" con anteriores sucesos similares, aunque tampoco pueden descartarlo.