El número de empresas que se han constituido en Extremadura durante los diez primeros meses de 2026 ha sido de 1.265, lo que supone un incremento del 13% respecto al mismo periodo del año anterior, superior a la media nacional del 7%, según el Estudio sobre Demografía empresarial realizado por Informa D&B.

En concreto, en octubre el número de creaciones en la comunidad es de 108, un 8% más que en 2025, mientras que los datos del conjunto del país descienden un 7%.

La inversión de capital realizada en Extremadura para iniciar estas sociedades alcanza 68 millones de euros desde enero, un alza del 70% respecto a 2025, mejor comportamiento que la subida del 12% de la media nacional. En octubre se han invertido 5 millones de euros en la comunidad extremeña, un aumento del 73% interanual frente al recorte del 12% general.

Por sectores, Construcción y actividades inmobiliarias y Comercio reúnen el mayor número de creaciones en lo que llevamos de año en Extremadura, con 248 y 205 constituciones respectivamente, seguidos por Servicios empresariales (166) y Hostelería (129). Por provincias, Badajoz suma 861 nuevas sociedades y Cáceres 404.