Convocan el 18 de octubre una marcha hasta la parcela de una planta de biometano en Miajadas

La Plataforma Ciudadana Salvemos Miajadas ha convocado para el domingo 18 de octubre una marcha hasta la parcela donde está prevista la instalación de una planta de biometano, con la que pretende expresar su rechazo al proyecto.

La movilización partirá a las 10:00 horas de la plaza de España de esta localidad cacereña y se desarrollará bajo el lema "Nuestro pueblo, nuestra salud, nuestro futuro", según ha informado la organización.

El colectivo ha animado a la ciudadanía a participar en esta protesta contra una instalación que describe como una "macroplanta de biometano".

La organización anuncia un recorrido de aproximadamente once kilómetros, de dificultad baja, y estima una duración de unas dos horas y media entre la ida y la vuelta.

Para participar será obligatorio llevar chaleco reflectante, según las condiciones establecidas por la plataforma.