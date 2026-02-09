Convocado el XXVII Premio Nacional de Periodismo 'Francisco Valdés' de Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha convocado el XXVII Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés, al que se pueden presentar trabajos hasta el próximo 15 de marzo.

El premio cuenta con dos modalidades, una A destinado a trabajos publicados en medios de comunicación impresos o digitales en 2025, y con una extensión máxima de 3.500 palabras, y que concederá un primer premio dotado de 5.000 euros, y dos accésit, de 1.500 euros cada uno, así como un recuerdo conmemorativo en todos los casos.

Por su parte, la modalidad B está destinada a estudiantes de Periodismo o Comunicación, que presenten trabajos escritos publicados en facultades españolas o en cualquier medio de comunicación en 2025, y dotada con 1.000 euros para el ganador, según recogen las bases del certamen.

Podrán participar en el premio los autores de los trabajos presentados, y en el caso de la modalidad B, el autor habrá de presentar certificación de estar matriculado en una Facultad de Periodismo o Comunicación española.

La presentación de los trabajos se hará mediante correo electrónico enviado a la dirección premiofranciscovaldes@donbenito.es, y hasta las 23,59 horas del día 15 de marzo de 2026.

El fallo de los premios se dará a conocer el próximo 29 de mayo de 2026 en un acto público que se celebrará en Don Benito a las 21,00 horas, al que deberán asistir los ganadores de las dos modalidades.