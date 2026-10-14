El Consejo de Gobierno aprueba la construcción de 40 nuevas viviendas para alquiler social en Badajoz

El Consejo de Gobierno, reunido esta mañana en Mérida, ha autorizado la construcción de 40 nuevas viviendas para alquiler social en Badajoz. Se destinarán 2,4 millones de euros para "rehabilitar un inmueble, que actualmente está sin uso en la barriada de Suerte Saavedra", tal y como ha informado la portavoz, Elena Manzano, en su comparecencia tras la reunión del Ejecutivo.

Ha añadido que estas viviendas se construirán bajo criterios de alta eficiencia energética y "se pondrán a disposición de familias, personas mayores y población vulnerable con dificultades de acceso al mercado residencial". Manzano ha destacado que "el objetivo es seguir aumentando nuestro parque de vivienda pública".

MEJORAR LA ATENCIÓN Y LOS CUIDADOS

El Consejo de Gobierno también ha aprobado varias medidas de ámbito sanitario y sociosanitario.

Por una parte, la contratación de un nuevo servicio para garantizar y ampliar la atención a personas que se recuperan de lesiones o enfermedades neurológicas, como consecuencia de un ictus o de cualquier otra lesión.

Se destinarán 15 millones de euros para ampliar las plazas y asistir a 99 pacientes en Mérida, Badajoz y Cáceres. "Renovamos así un servicio que ya se venía prestando, pero al que dotamos de más inversión, más plazas y más profesionales" -ha puntualizado Manzano-.

Este servicio ha incrementado su presupuesto en 5 millones de euros, lo que permitirá ampliar en 5 las plazas de hospitalización y ambulatorias, respectivamente. También supone un aumento en 11 del número de profesionales que atiende a los pacientes y que prestan asistencia de fisioterapia, logopedia o terapia ocupacional, entre otras.

El nuevo servicio también contempla una mayor atención y acompañamiento de las familias, de manera que suben de 10 a 15 el número de habitaciones dobles para facilitar la presencia de un familiar en el proceso de rehabilitación.

Por otra parte, se han autorizado las obras de reforma del centro residencial de mayores Las Hurdes, ubicado en Vegas de Coria, alquería de Navalmoral, para adaptar los espacios y garantizar los cuidados de 24 residentes cuando pasen a situación de dependencia.

Se destinará una partida de 1,4 millones de euros, que permitirá reformar las habitaciones y los baños, sustituir el ascensor, adaptar los accesos y los espacios asistenciales, así como habilitar un nuevo montacargas y sistema antiincendios.

En otro orden de cosas, según ha indicado Manzano, "hemos aprobado una convocatoria de ayudas para que los municipios y entidades locales menores de hasta 20.000 habitantes realicen mejoras en edificios públicos". Se destinarán 2 millones de euros para que cada entidad pueda obtener hasta 30.000 euros para cubrir el cien por cien de la inversión.

"Con esta medida apoyamos a nuestros pueblos, reforzamos los recursos públicos de proximidad y contribuimos a que todos los extremeños puedan contar con servicios de calidad, independientemente del tamaño de su municipio" ha apostillado la portavoz.