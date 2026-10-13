PERIODISMO

El Congreso de Periodismo de Migraciones debate este jueves en Mérida la cobertura de los medios de lo ocurrido en Ceuta

El congreso comenzará a las 12,00 horas, y contará con periodistas de Senegal, Marruecos, Estados Unidos y El Salvador, entre otros países. La cita está organizada por Fundación porCausa, con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida y las diputaciones de Badajoz y Cáceres.

Redacción

Extremadura |

El Congreso de Periodismo de Migraciones debate este jueves en Mérida la cobertura de los medios de lo ocurrido en Ceuta
El Congreso de Periodismo de Migraciones debate este jueves en Mérida la cobertura de los medios de lo ocurrido en Ceuta | PorCausa

La novena edición del Congreso de Periodismo de Migraciones reunirá este jueves, 15 de octubre, en el Teatro María Luisa de Mérida a un centenar de periodistas procedentes de todo el mundo para hablar sobre infancia y juventud migrantes, uno de los colectivos "más invisibles e instrumentalizado en el debate público".

Además, habrá dos mesas dedicadas a la cobertura de los hechos que se están produciendo desde mediados de julio en Ceuta.

El congreso comenzará a las 12,00 horas, y contará con periodistas de Senegal, Marruecos, Estados Unidos y El Salvador, entre otros países. La cita está organizada por Fundación porCausa, con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida y las diputaciones de Badajoz y Cáceres.

En concreto, la jornada se compondrá de más de una decena de mesas de debate y diálogo diferentes en las que se reflexionará sobre cómo los menores y jóvenes son "utilizados constantemente como vehículos catalizadores de discursos de odio", así como sobre la responsabilidad de los medios de comunicación de "contrarrestar con periodismo de calidad, rigor y que aporta contexto y datos", según ha informado porCausa.

Además, Ceuta tendrá "un papel central", con dos mesas dedicadas a la cobertura de lo que está sucediendo, a analizar "qué ocurre cuando el foco mediático está tan activo y es tan fuerte sobre un solo punto", y al trabajo que realizan los periodistas locales y de fuera para cubrir el suceso.

También se contará con la participación de personas migrantes sobre el escenario; se abordará cómo afrontan los medios y la sociedad la polarización y, se reflexionará sobre el trabajo de los periodistas y su trato a las personas en situaciones extremas de vulnerabilidad.

El congreso finalizará con una entrevista a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a cargo del periodista Moha Gerehou.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid