La Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana destaca que las lluvias garantizan varias campañas de riego

La Junta de Gobierno de la Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana ha subrayado este jueves, durante su visita a la presa de La Serena, que las abundantes lluvias registradas en las últimas semanas garantizan varias campañas más de riego en la zona regable.

La expedición, encabezada por su presidente, Luis Gutiérrez, ha estado dirigida por técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), entre ellos el jefe de Presas, Carlos Rey.

Durante el recorrido, los miembros de la comunidad general han podido conocer el funcionamiento de esta "infraestructura estratégica" y los protocolos de gestión aplicados en episodios de fuertes precipitaciones como los vividos recientemente en la cuenca del Guadiana.

De este modo, la CGU ha puesto en valor el papel esencial que desempeñan las grandes presas en la laminación de avenidas, al permitir regular los caudales y minimizar riesgos aguas abajo, además de asegurar recursos suficientes para el abastecimiento y el regadío.

El presidente de la entidad, Luis Gutiérrez, ha destacado que encuentros como este refuerzan la coordinación institucional y permiten comprobar sobre el terreno la importancia de infraestructuras como La Serena, que son "fundamentales tanto para la seguridad como para la planificación agrícola".

Asimismo, ha incidido en que el volumen de agua acumulado aporta "tranquilidad y certidumbre" al sector agrario de cara a las próximas campañas", ha informado en nota de prensa la CGU del Canal de Orellana.

Gutiérrez ha añadido que esta situación "favorable" demuestra que contar con infraestructuras "bien dimensionadas y correctamente gestionadas es fundamental", pero también que se debe seguir apostando por su modernización y por sistemas "cada vez más eficientes" que permitan afrontar "con garantías escenarios futuros más exigentes".

Por su parte, representante de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Carlos Rey, ha coordinado la visita técnica y ha expuesto a los miembros de la Junta de Gobierno de la CGU algunos de los principales datos relativos tanto a la presa y al embalse de La Serena como al conjunto de la cuenca hidrográfica del Guadiana.

Durante la jornada, ha detallado la gestión realizada en los últimos episodios de abundantes precipitaciones, los volúmenes registrados, la evolución de las aportaciones y el papel desempeñado por las infraestructuras en la regulación de caudales y la laminación de avenidas, junto a otros datos de interés técnico.

La Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana ha valorado "muy positivamente" esta jornada técnica, ya que refuerza la colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y pone de relieve la importancia estratégica de las infraestructuras hidráulicas para el desarrollo agrícola y la seguridad del territorio.