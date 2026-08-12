La Clygal y Apag suscriben un acuerdo con otras cinco entidades para defender un "precio justo" por la cosecha de cava

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (Clygal) y Apag Extremadura Asaja han firmado junto a otras cinco entidades agrícolas productoras de uva de cava un acuerdo para defender un "precio justo" ante los "abusos que pretenden llevar a cabo algunas bodegas".

Las organizaciones productoras de cava de España se han unido formalmente para manifestar su "rechazo absoluto" ante los primeros precios de compra planteados para esta campaña.

Unos precios que el sector califica de "inadmisible", porque mientras se habla de "sostenibilidad y prestigio" para la DO Cava, las ofertas iniciales "condenan al productor a trabajar a pérdidas".

"Algunas bodegas pretenden pagar una media de 0,28 euro/Kg, casi la mitad de los costes de producción de referencia del INCAVI, que los sitúa entre 0,53 y 0,56 euro/kg. incumpliendo la Ley de Cadena Alimentaria", ha subrayado en nota de prensa.

También en Almendralejo el precio que barajan las bodegas de cava se sitúa en los 0,25euro/Kg. lo que supone un "auténtico abuso", según la Comunidad de Labradores.

De estas formas, las organizaciones han alertado sobre posibles fórmulas comerciales diseñadas para "enmascarar el valor real" que recibirá el agricultor.

También han expresado su preocupación por el hecho de que solo el 70 por ciento de la cosecha se pague al precio anunciado, mientras que se teme que el 30 por ciento restante sufra precios mucho más bajos, llegando a caer hasta los 0,12 euro/kg.

Por ello, han advertido en nota de prensa de que no tolerarán limitaciones de kilos ni porcentajes que hundan la media final percibida.

Los firmantes del acuerdo han subrayado que la exigencia de profesionalización, adaptación al cambio climático y calidad es incompatible con estos "precios de ruina" y han recordado a las bodegas compradoras que no habrá sostenibilidad ambiental si no existe sostenibilidad económica y social para las familias que cultivan la tierra y recogen el fruto.

Ante estas "maniobras", el sector productor ha anunciado "acciones contundentes", de manera que una vez se oficialicen las tarifas, las organizaciones publicarán de forma transparente a todos aquellos compradores y bodegas que paguen por debajo de los costes de producción de referencia, así como las "fórmulas engañosas" que bajen la media del producto y los precios del vino base Cava insuficientes.

Los firmantes de este acuerdo han concluido apelando a las empresas elaboradoras porque aún están a tiempo de "rectificar y actuar con responsabilidad".

El acuerdo ha sido suscrito por Associació de Viticultors del Penedès, Unió de Pagesos, Apag Extremadura Asaja, JARC, Asociación de Viticultores de Requena, Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) y Revolta Pagesa i la Federació de Cooperatives Agràries de catalunya