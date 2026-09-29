Cinebeat III estrena su programación musical con una noche dedicada a la electrónica emeritense

Cinebeat III celebra este miércoles, 30 de septiembre, su primera actividad musical con Magnetic Music, una noche dedicada a la electrónica hecha en Mérida. El encuentro tendrá lugar en el auditorio de la Fundación Caja Badajoz y reunirá, en un mismo escenario, a artistas de distintas generaciones y formas de entender la música electrónica.

La velada comenzará a las 18:00 horas con Nervous Ruben, representante de una nueva generación de creadores con una sesión muy singular. A las 19:00 horas llegará el turno de Mopa con La Materia del Relámpago, una propuesta de electrónica experimental y audiovisuales. El cierre, a las 20:00 horas, correrá a cargo de Alqántara & Orijen, que presentarán un directo de electrónica y violonchelo (live set + cello). La presencia de Alqántara, nombre de referencia del techno emeritense, da a esta primera cita musical un carácter especialmente significativo.

Magnetic Music propone así un recorrido por la electrónica local: del impulso emergente a la experimentación de Mopa y la trayectoria de Alqántara. Tres actuaciones con personalidad propia para abrir los conciertos de Cinebeat III en un espacio tan especial como el auditorio de la Fundación Caja Badajoz. Una sesión concebida para sorprender tanto a quienes siguen de cerca la escena electrónica como a quienes quieran descubrirla.

La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Programa | Miércoles 30 de septiembre Lugar: Auditorio de la Fundación Caja Badajoz, Mérida

· 18:00 h — Nervous Ruben

· 19:00 h — Mopa: La Materia del Relámpago

· 20:00 h — Alqántara & Orijen: Live set + cello