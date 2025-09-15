El chef Ferran Adrià formará a hosteleros de Extremadura en un curso intensivo en Mérida los días 6, 7 y 8 de octubre

El chef Ferran Adrià y el equipo de elBullifoundation impartirán el 'Curso intensivo de gestión en restauración' para hosteleros de Extremadura los próximos días 6,7 y 8 de octubre en Mérida.

Organizado por Caixabank, la formación será celebrada en la Escuela de Hostelería de Extremadura, con el objetivo de profundizar en una gestión eficiente y sostenible de los negocios de restauración, según ha precisado la entidad en nota de prensa.

Además de Adrià, el programa formativo contará con otros colaboradores de elBullifoundation como Ferran Centelles, Silvia Timón, Silvia Sánchez o Ernest Laporte.

En él serán tratados temas como la gestión de los restaurantes como pyme, la innovación, el control presupuestario, la relación con los clientes y la gestión eficiente del vino.

Para la inscripción, los profesionales interesados deberán efectuar el pago de 200 euros en la cuenta habilitada al efecto y enviar un correo a info@cetex.es adjuntando el justificante de pago y los datos de facturación para la emisión de la factura correspondiente.

Para el director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, este tipo de formación es la "herramienta clave" que necesitan "muchos" de los hosteleros de la región "para poder seguir siendo competitivos y atractivos en un entorno en el que la innovación y la creatividad pueden marcar la diferencia".

Por su parte, Ignacio Cortés, presidente de la CETEX, ha afirmado que este programa tiene como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas y estrategias necesarias para una gestión eficaz y sostenible en el sector de la restauración.

Cabe señalar que la colaboración entre la CETEX y CaixaBank, junto con la experiencia de elBulliFoundation, buscará establecer un enfoque integral en la formación. La iniciativa forma parte del conjunto de experiencias que la entidad, a través de 'CaixaBank Experience', ofrece a los clientes, tanto de manera presencial como a través de los canales digitales, alrededor de ámbitos como la gastronomía, la cultura, la música y el deporte.