Ibarra apuesta porque el PSOE se abstenga y Guardiola sea investida sin pactar con Vox

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha intervenido este lunes en la reunión de la ejecutiva de los socialistas extremeños, en la que ha renunciado Miguel Ángel Gallardo, y ha propuesto la abstención del PSOE en la investidura de la popular María Guardiola para dejar a Vox fuera del gobierno extremeño.

Según han confirmado a EFE fuentes socialistas, el expresidente y exlíder del partido en la región se ha referido a la aritmética que dejaron las elecciones ayer en la región y ha propuesto que los votos del PSOE sirvan para que Guardiola no tenga que pactar con la formación de Santiago Abascal.

Esta opción no convencía esta mañana en Ferraz, pues los socialistas ya ofrecieron a Guardiola sus votos para aprobar los presupuestos y pese a ello, la presidenta popular decidió convocar elecciones anticipadas.

En la reunión de la ejecutiva extremeña, que según cuentan las mismas fuentes se prevé larga y está siendo dura, Miguel Ángel Gallardo ha presentado su dimisión como secretario general de los socialistas extremeños.