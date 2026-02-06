Más de un millar de evacuados en Extremadura por la Borrasca Leonardo. Anoche se cortaba el Puente de la Autonomía en Badajoz

CONTINÚA ACTIVO EL INUNCAEX

Hoy sin avisos meteorológicos activos en la región, mañana sábado regresarán, serán amarillos por viento y lluvias en el Sur de Extremadura, y en las comarcas de Barros, Serena y Vegas del Guadiana con la llegada de una nueva Borrasca denominada Marta. Bajo este contexto, La Junta de Extremadura mantiene la activación de la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma del Inuncaex para toda la región, en base a los desembalses y los niveles hidrológicos.

EVACUADOS

En torno al millar de personas permanecen desalojadas de sus viviendas por la situación de los caudales. Se trata de las poblaciones de Valuengo y La Bazana, próximas a Jerez de los Caballeros; las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, la urbanización La Isleta, en Coria; casas aisladas de Mengabril y Medellín, la calle La Parra y Zafra, en Burguillos del Cerro. También evacuados de unas viviendas unifamiliares, camino de Rincón de Caya, en Badajoz, y si prevé si fuera necesario, el desalojo de la urbanización Los Lebratos y Dehesilla del Calamón, en la capital pacense. Por cierto anoche, también se autorizaba el corte del puente de la Autonomía de Badajoz ante el alza de los niveles del caudal del río Guadiana como se hizo durante la borrasca Efraín, el resto de puentes permanecen abiertos.

CENTROS EDUCATIVOS

En materia educativa y debido a los niveles hidrológicos existentes se procede a la suspensión de clases para HOY viernes en 8 centros educativos de la región: En Madrigalejo, Gévora, Valdebótoa, Sagrajas, Novelda, así como el C.E.I.P. Vegas Bajas, en Balboa; el C.E.P. Virgen de la Vega, en Moraleja y el Centro de Educación Especial Los Ángeles en Badajoz.

CAUDALES

Respecto a los caudales y embalses, han bajado a 11 las estaciones de aforo del Tajo que superan el umbral de aviso rojo en Cáceres. La Confederación alerta de situaciones muy peligrosas y mantiene 24 presas desembalsando en toda la cuenca. Mientras, ayer un total de 19 presas de la cuenca del Guadiana se encontraban aliviando agua, entre las que se encuentra la presa de Villalba de los Barros, que alivia por primera vez, y los embalses de Gargáligas y Cubilar se sitúan en sus "máximos históricos".

CARRETERAS

Informarles que hay entorno a 40 carreteras y vías extremeñas afectadas por el temporal. Ya sea por saltos de agua, socavones o desprendimientos varios. Entre los más reseñables, en la autovía A-5, encontraremos señalizado un carril en sentido Badajoz por un socavón localizado cerca de Trujillo, entre los kilómetros 244 y 244.8. Además, hay una afectación del carril derecho en sentido Madrid, del pk 282 al 275. Al igual que encontraremos socavones en el carril derecho en dirección Madrid, a la altura del kilómetro 240 y en el km 386 antes de llegar al Golf Guadiana en Badajoz. También incidencias en la A-66, ya en el límite con Andalucía, el 112 Extremadura informaba del cierre del carril derecho, desde pk 738.500 al 739.900. Como decimos son más de 40 las carreteras, autovías, caminos y badenes afectados por todo el territorio, se pide extremar la precaución, seguir las indicaciones y señalizaciones y consultar canales oficiales de Junta de Extremadura, 112, DGT y Guardia Civil.

LLAMADAS DEL REY Y DEL PRESIDENTE

Ayer, el Rey Felipe VI trasladó su solidaridad hacia los vecinos de las poblaciones afectadas por el temporal en Extremadura en una conversación telefónica con la presidenta de la comunidad autónoma, María Guardiola, tal y como ella misma informó en sus Redes Sociales. También, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamaba ayer a Guardiola, para interesarse por las incidencias. Al respecto la presidenta agradecía en Redes a Sánchez la llamada, así como subraya que "la colaboración y coordinación entre administraciones continúa".