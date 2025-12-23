La población extremeña mayor de 64 años crecerá un 10 % en quince años

La población extremeña mayor de 64 años crecerá un diez por ciento en quince años, al pasar de los 235.953 ciudadanos censados en 2024, un 22,37 por ciento de los habitantes, a los 325.839 previstos en 2039, un 32,03 por ciento, según los datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura.

La edad media de la población se sitúa en 45,78 años de acuerdo con el censo de 2024, y ha aumentado más de diez años en los últimas cuatro décadas.

En concreto, el número de personas de 100 y más años ha crecido un 15,8 % respecto del censo de población de 2011.

La esperanza de vida al nacer se situó en 83,13 años, mayor en las mujeres (85,99 años) que en los hombres (80,36 años), aunque en los últimos 40 años aumentó más en los hombres (7,79 años) que en las mujeres (7,17 años).

Según el censo de 2023, el 22,3 % de la población de 65 y más años no tenía estudios, el 29,5 % había alcanzado un nivel de estudios de educación primaria, el 28,5 % la primera etapa de educación secundaria y similar y el 9 % grados, másteres o doctorado universitarios.

En el caso de la población extranjera, ha pasado del 0,30 % en 2003 al 1,12 % en 2024.

Respecto a las migraciones desde otras comunidades autónomas hacia Extremadura, se registraron 1.630 movimientos de personas mayores de 64 años, de los que 1.017 fueron de nacidos en la región.

En Extremadura, a 1 de octubre de 2025, el número de pensiones se cifró en 197.418, el 71,3 % correspondientes a pensiones de jubilación y el 25,8 % a viudedad.

Un 4,7 % de la población mayor de 64 años se encuentra ocupada, mayoritariamente en el sector servicios (65 %).

El número de hogares en los que el sustentador principal tiene más 65 años fue de 145.014, según los datos de la encuesta de presupuestos familiares en 2023, en la que el 43,5 % de estos hogares estuvo compuesto por una persona y el 36,7 % por una pareja sin descendientes.

Respecto a sus condiciones de vida, un 27 % de estos mayores se situó en riesgo de pobreza en 2024, considerando el umbral nacional y un 15,4 % considerando el umbral de pobreza de Extremadura.

Respecto de 2010, en ambos casos se observó un descenso del 35 % y un aumento del 16,4 %, respectivamente.

Además, en 2024 el 87,3 % de los fallecidos en Extremadura fueron personas de 65 y más años, siendo las principales causas de fallecimiento las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores y las patologías del sistema respiratorio.

En 2024, 131 personas de 65 años y más contrajeron matrimonio en Extremadura y 25 se inscribieron como víctimas de violencia de género.