La Central Nuclear de Almaraz ha realizado este jueves el preceptivo simulacro anual, conforme a los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior (PEI), con la participación de la Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Subdelegación del Gobierno en Cáceres.

La actuación del CSN se ha desarrollado tanto en su Sala de Emergencias (SALEM) como en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), constituido en la citada Subdelegación del Gobierno.

Desde estos centros se ha realizado el seguimiento del estado de la instalación y de las actuaciones llevadas a cabo por el titular orientadas a mantener y recuperar las condiciones de seguridad durante el ejercicio.

El simulacro se ha iniciado a las 09,36 horas con la declaración de una situación de prealerta de emergencia provocada por un terremoto alcanzándose la alerta de emergencia (Categoría II) en ambas unidades del emplazamiento.

En el caso del reactor I, se ha simulado un incendio que ha afectado a sistemas de seguridad y que, posteriormente, ha sido extinguido, ha informado el CSN en nota de prensa.

Asimismo, se ha llegado a alcanzar la emergencia en el emplazamiento (categoría III) debido a un fallo en el sistema de inserción de barras del reactor y otro en el cierre de una válvula de alivio del presionador. Ambas situaciones fueron resueltas en un corto plazo que ha situado de nuevo en categoría II al mencionado reactor.

En el reactor II se ha simulado alerta de emergencia (categoría II) al identificar que alguno de sus equipos de seguridad podrían estar potencialmente afectados como consecuencia del terremoto lo que ha llevado a parar de forma ordenada la central.

Como consecuencia de la evolución prevista en el ejercicio, el CSN ha simulado la activación del modo 2 de su Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE), lo que implica la movilización de los grupos operativos de la SALEM para la gestión y evaluación técnica de la situación.

Del mismo modo, ha mantenido una comunicación permanente con el CECOP y con el resto de los organismos e instituciones implicados en la gestión del simulacro de la emergencia.

De haberse producido una situación real con las características contempladas en el simulacro, el suceso habría sido clasificado inicialmente como nivel 2 en la Escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos (INES).