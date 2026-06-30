CCOO critica que solo el 13,1% de los jóvenes esté emancipado y lamenta que trabajar no garantiza acceder a una vivienda

El sindicato CCOO Extremadura ha criticado que solo el 13,1 por ciento de los jóvenes de la región está emancipado, frente al 15,2 por ciento de la meda española, y ha asegurado que, en estos momentos, tener empleo no garantiza el acceso a una vivienda.

Por provincias, en Cáceres se produce un mayor porcentaje de emancipación, con un 16,1 por ciento, frente a Badajoz, con un 11,5 por ciento, mientras que, por sexos, las mujeres registran una tasa de emancipación superior (16,6%) a la de los hombres (9,8%).

Estos datos aparecen recogidos en el informe 'Jóvenes y vivienda en Extremadura' que ha sido presentado en rueda de prensa por la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal; la secretaría de Juventud, Salud Laboral y Medioambiente de CCOO de Extremadura, María Nicolás, y por la secretaria de Acción Sindical, Paqui Gómez.

Las intervinientes han coincidido en manifestar que tener un empleo ya no es garantía de poder acceder a una vivienda, lo que evidencia que la dificultad está relacionada con la carga económica que se debe asumir para contar con un hogar propio y unos salarios bajos.

COMBINACIÓN DE PRECARIEDAD LABORAL, BAJO SALARIO Y ENCARECIMIENTO

La secretaria de Acción Sindical de CCOO de Extremadura, Paqui Gómez, ha lamentado la "enorme dificultad" que pesa sobre los jóvenes para poder construir un proyecto de vida "digno", "autónomo" y "con estabilidad".

Así, ha querido incidir en que durante muchos años se había mantenido que el problema del acceso a la vivienda era la falta de empleo y, aunque es cierto que la precariedad laboral sigue representando una dificultad, tener empleo ya no garantiza tener una independencia.

"La principal conclusión que se extrae del informe es muy clara, y es que la combinación de precariedad laboral, bajo salario y encarecimiento de la vivienda está expulsando a una gran parte de la juventud extremeña del acceso a una vida independiente", ha expuesto Gómez.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO de Extremadura también ha puesto en valor que, aunque hay más jóvenes trabajando que hace unos años, "cada vez hay menos jóvenes que pueden acceder a una vivienda y desarrollar una vida sin depender de terceras personas".

En este sentido, ha expuesto que Extremadura registra actualmente la peor situación de emancipación juvenil desde que se cuenta con datos comparables, ya que solo el 13,1 por ciento de su población juvenil está emancipada.

"Es la peor tasa registrada desde el año 2006 y, en apenas cinco años, el número de jóvenes menores de 30 años que viven de manera independiente ha caído en un 56 por ciento, pasando de 30.000 personas emancipadas a poco más de 13.000", ha asegurado.

Por ello, ha insistido en que detrás de estas cifras no hay "estadísticas frías" sino "miles de jóvenes que quieren vivir por su cuenta, que quieren formar un hogar, que quieren desarrollar su vida" y "simplemente no pueden hacerlo". "Estamos hablando de una generación que retrasa decisiones vitales, fundamentales, y no lo hacen por decisión propia", ha criticado.

Entre los datos aportados por Paqui Gómez también sobresale que la tasa de paro juvenil se sitúa en Extremadura en el 34,4 por ciento, "muy por encima" de la media nacional, que está en el 17,2 por ciento, y el 40,3 por ciento sigue teniendo todavía contratos temporales.

También, y en relación a los salarios, los jóvenes extremeños entre 25 y 34 años cobran de media el 82,4 por ciento del salario medio nacional, que se sitúa alrededor de los 1.600 euros y persiste una "importante brecha" de género, ya que las mujeres jóvenes cobran de media 1.930 euros menos que los hombres jóvenes.

Pero, en su opinión, el dato más importante es que incluso trabajando, casi un 22 por ciento de la juventud ocupada extremeña sigue estando en riesgo de pobreza o exclusión social. "Trabajar que no nos protege de la vulnerabilidad", ha hecho hincapié.

"La juventud no está retrasando su emancipación porque quiera la está retrasando porque los salarios no alcanzan, porque la precariedad persiste y porque el acceso a la vivienda se ha convertido en un privilegio del que cada día es más difícil alcanzar", ha incidido, poniendo como ejemplo que un joven extremeño debe dedicar más de la mitad de su sueldo a un alquiler.