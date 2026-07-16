La campaña 'Frente al calor ¡protégete!' ofrece a los trabajadores al aire libre consejos ante las altas temperaturas

La Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales, ha puesto en marcha un año más la campaña informativa 'Frente al calor, ¡protégete!', dirigida sobre todo a los trabajadores que ejercen su profesión al aire libre en estos días de verano.

La campaña, que se desarrolla en colaboración con Fremap, pretende evitar situaciones de riesgo grave entre los trabajadores que realizan su actividad a la intemperie o en lugares que no puedan ser cerrados, con exposición a temperaturas elevadas.

Como cada año, se han repartido carteles y trípticos con recomendaciones en más de 500 centros de la Administración General de la Junta de Extremadura, al tiempo que se está entregando material informativo, especialmente a los empleados públicos que realizan trabajos en el exterior o en lugares que no pueden ser cerrados.

Además, el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales, a través de su página web, dispone de una sección específica para informar sobre las medidas preventivas a adoptar frente a este riesgo, señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

RECOMENDACIONES

La campaña se centra en varias recomendaciones fundamentales, que pasan por mantener una correcta hidratación, bebiendo agua con frecuencia, aunque no se tenga sensación de sed, y evitando el consumo excesivo de alcohol, bebidas azucaradas o con alto contenido en cafeína, ya que favorecen la pérdida de líquidos.

La segunda recomendación pasa por protegerse adecuadamente del sol, utilizando ropa ligera y transpirable, gorra o sombrero, gafas de sol y crema de protección solar.

Además, se recomienda que en horario de máxima carga solar se evite realizar las tareas de mayor esfuerzo físico, así como las tareas pesadas, peligrosas y en solitario, así como descansar en lugares frescos o a la sombra, con provisión de bebidas frescas.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha destacado que no se trata "únicamente de incomodidad o de temperaturas elevadas", sino que es "un riesgo real para la salud de los empleados públicos y de los ciudadanos en general que exige prevención, información y responsabilidad colectiva".

La campaña también incide en la importancia de actuar con rapidez ante los primeros síntomas de un posible golpe de calor, como mareos, dolor de cabeza, náuseas, desorientación, fiebre elevada o pérdida de conocimiento.

En caso de confusión, desmayo o temperatura corporal muy alta, se recomienda llamar inmediatamente al 112, trasladar a la persona afectada a un lugar fresco, intentar disminuir su temperatura corporal y esperar la llegada de los servicios sanitarios, ya que el golpe de calor constituye una urgencia médica.