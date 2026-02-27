Una campaña escolar potenciará en consumo en el comercio de proximidad

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha puesto en marcha en varios centros escolares de la región un proyecto de sensibilización sobre comercio local con el eslogan 'Aprendemos a elegir, elegimos lo de aquí', cuyo objetivo es fomentar el consumo responsable y poner en valor el tejido empresarial de proximidad entre los escolares de la región.

La campaña, que se inició el 23 de febrero y que se celebrará hasta el 27 de marzo, expone los beneficios del comercio local o de proximidad, como el estímulo a la economía de la comunidad, la creación de empleo, la reducción del impacto ambiental al disminuir las emisiones de CO2 por el transporte y la garantía de productos más frescos y de calidad.

Además, fomenta una conexión más cercana entre consumidores y productores, brindando un servicio más personalizado, ha destacado la Junta en nota de prensa.

Los centros seleccionados para el desarrollo de la campaña son el CEIP Manuel Pacheco y el IES San José, en Badajoz, entre el 23 y el 27 de febrero; el CEIP Almanzor y el IES Zurbarán, en Navalmoral de la Mata, del 2 al 6 de marzo, y el CEIP Donoso Cortés y el IES Luis Chamizo, en Don Benito, entre el 9 y el 13 de marzo.

Además del CEIP General Navarro y Alonso de Celada y el colegio concertado Nuestra Señora de los Remedios para alumnado de la ESO, en Valencia de Alcántara, del 16 al 20 de marzo, y en Mérida el colegio concertado Atenea, para todos los cursos, entre el 23 y el 27 de marzo.