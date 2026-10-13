Cáceres 2031 presenta en Bruselas su metodología Transcultura como modelo para conectar los territorios rurales a través de la cultura

La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 ha presentado este lunes en Bruselas su modelo Transcultura, una propuesta que sitúa la cultura como herramienta de transformación territorial y de conexión entre el mundo rural y el urbano. La coordinadora general de Cáceres 2031, Iris Jugo, ha participado en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, uno de los principales encuentros europeos dedicados al desarrollo regional y la cooperación entre territorios.

La charla, que ha contado con la colaboración y el apoyo de la Oficina de Extremadura en Bruselas, se ha desarrollado bajo el título ‘Transcultura. Reconectando la Europa rural través del viaje hacia la Capital Europea de la Cultura’. Durante la sesión, celebrada en el formato ‘EURegionsTalk’, Jugo ha explicado cómo la memoria de la trashumancia inspira una nueva manera de entender la cultura, basada en la escucha, el intercambio y la colaboración entre comunidades.

La presentación ha permitido trasladar a Bruselas una de las principales ideas de Cáceres 2031, la de que la cultura puede contribuir a afrontar desafíos compartidos por numerosos territorios europeos, especialmente aquellos marcados por la dispersión geográfica, la despoblación y las dificultades de acceso a determinadas oportunidades culturales.

Extremadura representa una realidad territorial que comparten otras regiones europeas, con una importante presencia del mundo rural y una población distribuida entre numerosos municipios. Desde este contexto, la candidatura propone recuperar el espíritu de la trashumancia, que durante siglos conectó pueblos, personas y conocimientos, y trasladarlo a las formas actuales de creación y cooperación cultural.

Escuchar, conectar y transformar el territorio

Durante su presentación, Iris Jugo ha explicado los tres pilares sobre los que se construye la metodología Transcultura. El primero, escuchar, parte de la necesidad de conocer las inquietudes y expectativas de quienes habitan el territorio. En este proceso, Cáceres 2031 ha desarrollado entrevistas, cuestionarios ciudadanos, diálogos y encuentros con distintos sectores de la sociedad para incorporar sus aportaciones a la construcción de la candidatura.

El segundo pilar, conectar, se traduce en iniciativas que ponen en relación a profesionales de la cultura, instituciones, jóvenes y comunidades rurales. Entre las experiencias compartidas en Bruselas figuran el Innovation Summit, que ha facilitado el encuentro entre gestores culturales nacionales e internacionales; Periscopio, centrado en la capacitación y el intercambio profesional; las iniciativas educativas vinculadas a Generación 31 y los laboratorios de creación Rural Labs, que llevan la experimentación artística a comunidades rurales.

Estas acciones forman parte de un proceso que busca generar nuevas relaciones y oportunidades de colaboración, tanto dentro de Extremadura como con otros territorios europeos.

El tercer pilar, transformar, plantea que la participación cultural tenga continuidad y deje capacidades instaladas en el territorio. Para ello, Cáceres 2031 trabaja en ámbitos como la gobernanza compartida, el fortalecimiento del sector cultural, la participación de las comunidades y la cooperación europea, con la mirada puesta en el legado que la candidatura quiere construir más allá de 2031.

Una futura red europea de ciudades transculturales

La participación en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades ha permitido también presentar la propuesta de impulsar una futura Red de Ciudades Transculturales, concebida como un espacio de intercambio y colaboración entre territorios europeos que compartan el interés por la cultura como motor de transformación.

La iniciativa, que se plantea explorar en colaboración con la UNESCO, aspira a facilitar el intercambio de experiencias y metodologías que puedan adaptarse a las particularidades de cada territorio, prestando especial atención a las comunidades rurales y a la relación entre estas y los entornos urbanos.

Con esta intervención en Bruselas, Cáceres 2031 continúa reforzando su dimensión europea y compartiendo una propuesta cultural que nace de la identidad extremeña, pero que busca dar respuesta a desafíos comunes en el continente. La participación en este encuentro supone además una oportunidad para dar a conocer el trabajo de la candidatura en un espacio de diálogo entre ciudades y regiones europeas.

Cáceres 2031 defiende así una Capital Europea de la Cultura que vaya más allá de la programación de un año y que contribuya a construir nuevas formas de participación, cooperación y desarrollo cultural. Un camino que Cáceres ya ha comenzado a recorrer y que quiere seguir compartiendo con Europa.