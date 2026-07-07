Los bomberos del CPEI de Badajoz regresan de Venezuela con una "profunda sensación de impotencia"

Los bomberos del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz desplazados a Venezuela para ayudar durante una semana en las labores de rescate tras los dos terremotos registrados en el país el pasado 25 de junio han regresado con la "satisfacción del deber cumplido" y el "orgullo" de compartir una experiencia con un grupo humano "excepcional".

"Este será, sin duda, el recuerdo más valioso que me llevo de Venezuela", ha reconocido el jefe de equipo Luis Moreno, jefe de guardia del parque de Mérida, que también se trae también de dicho país algo que "probablemente" le acompañe "durante mucho tiempo" como es "una profunda sensación de impotencia" porque en su trabajo están acostumbrados a ayudar, buscar soluciones y luchar hasta el último momento para salvar vidas.

Sin embargo, "allí aprendí que también existen situaciones en las que, por mucho que quieras, simplemente no puedes hacer más". "Aceptar eso, sin duda, es una de las partes más difíciles de esta profesión", ha admitido Moreno, quien ha compartido una de las experiencias que "jamás" olvidará, como cuando durante el rastreo de un edificio colapsado se encontraron varios familiares que aguardan noticias de sus seres queridos.

Un hombre se les acercó y antes de decirles nada les dio las gracias y dijo que era los primeros bomberos que veía desde que había ocurrido la tragedia, tras lo que les señaló el lugar donde se encontraba el cuerpo de su hermano. Evaluaron la situación, pero las condiciones del edificio hacían imposible acceder sin poner en riesgo sus vidas, ha explicado, junto con que en ese momento no pudieron darle la respuesta que él esperaba y recuerda cómo le miró a los ojos.

"No supe qué decirle, no había palabras capaces de aliviar un dolor así. Lo único que pude hacer fue abrazarlo. Él me devolvió el abrazo, volvió a darme las gracias y yo solo pude desearle de corazón que encontrara la fuerza necesaria para salir adelante", ha relatado, para indicar que ese abrazo le hizo comprender que "a veces, nuestra labor no consiste únicamente en rescatar personas, en ocasiones lo único que podemos ofrecer es nuestra presencia, nuestro respeto y nuestra humanidad".

Además, ha reconocido emocionado que esa mirada, ese abrazo y aquel silencio permanecerá con él "siempre", a continuación de lo cual ha sido aplaudido en el acto de recepción de los bomberos del CPEI que han participado en las labores de rescate en Venezuela tras los terremotos, celebrado este lunes y en el que ha intervenido junto a la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, y el gerente del Consorcio, José Antonio Palanco.

Se trata, ha continuado el jefe de equipo, de los recuerdos "más duros" que se lleva de esta misión que le ha enseñado "el verdadero significado de ser bombero", como también ha mostrado su "sincero" agradecimiento al pueblo venezolano, a quienes les han acogido "con tanto cariño" y que les han abierto las puertas de su tierra y su corazón o les regalaron una sonrisa, una palabra de ánimo o un gesto de afecto "incluso en momentos difíciles".

AGRADECIMIENTO

Luis Moreno ha dado las gracias a las autoridades presentes por acompañarles este lunes y por el respaldo que brindaron a esta acción "desde el primer momento" y ha incidido en que su confianza y compromiso han hecho posible que el servicio pudiera estar donde realmente se les necesitaba, como también ha agradecido el apoyo de la diputación y que crea en un servicio público preparado para responder en el territorio y cuando la solidaridad les llama más allá de sus fronteras.

Asimismo, ha citado el trabajo "silencioso" de quienes se han quedado y han organizado esta salida "en un tiempo récord" y ha agradecido que hayan cuidado "hasta el último detalle" para que pudieran partir con garantías, además de estar pendientes de ellos estos días.

En este punto, ha hecho hincapié en que esta intervención ha sido el resultado del esfuerzo de todo el equipo y, además de dedicar una "mención especial" al gerente y al oficial por su apoyo "incondicional" durante toda la misión, su disponibilidad y la atención de problemas y búsqueda de soluciones al margen de la hora o incidencia, ha dado las gracias por haber tenido el "privilegio" de formar parte de un equipo de grandes profesionales y personas, de los que ha destacado su calidad humana, compañerismo y entrega.

RECEPCIÓN OFICIAL

Por su parte, Raquel del Puerto ha explicado que han querido recibir de manera oficial a estos efectivos del CPEI que han estado durante seis días en Venezuela realizando labores de búsqueda y rescate tras los terremotos del pasado mes de junio; y que lo forman diez efectivos entre Luis Moreno, José Manuel Bellorín, Raúl Aza, Carlos Estrella, Juan José Farrona, Carlos Coronado, Rafael González, Javier Muriel José Manuel Guerrero, Martín Serván, y el perro de rescate Luka.

Así, les ha trasladado a todos ellos las gracias y el "máximo respeto y admiración" por la labor que han realizado, que saben que no ha sido "nada fácil", así como que han hecho un trabajo "muy intenso y duro" y que "las esperanzas" con las que iban, compartidas con todos, era que pudieran rescatar al mayor número posible de personas.

"Sabemos también que no ha podido ser así, que la situación era mucho más dura de la que podíamos esperar y de la que podíamos visualizar a través de los medios de comunicación", ha afirmado, junto con que pese a ello tienen que estar "muy orgullosos" de la labor que han realizado. "Nosotros lo estamos y nos consta que también allí en Venezuela son numerosos los ánimos y los agradecimientos y las muestras de cariño que os han proporcionado".

De igual modo, Del Puerto ha señalado que la Diputación de Badajoz "no va a dejar de mirar a Venezuela" y va a seguir trabajando para que "lo antes posible vuelvan a una situación de la máxima normalidad posible". Y es que, como ha resaltado, el país necesita ayuda y harán todo lo que esté en su mano, en relación a lo cual ha citado la ayuda humanitaria de 50.000 euros que la institución provincial canalizará a través de Cruz Roja para atender a la población afectada por los terremotos.

El acto ha contado también con la presencia representantes de la comunidad venezolana residente en la provincia, entre ellos César La Torre, venezolano que regenta un bar en Badajoz y que ha estado recaudando material para enviar a sus compatriotas, y Alessandro Testa, presidente de la Asociación de Venezolanos de Extremadura.

A continuación, el gerente del CPEI, José Antonio Palanco, ha recordado el proceso de creación en 2008 del equipo de búsqueda y rescate en estructura colapsada del CPEI y su labor tanto en la pandemia de la covid como más recientemente en la dana de Valencia o esta asistencia en Venezuela.

"No puede ser fruto de la casualidad que un servicio tan humilde como el nuestro participe de las necesidades que tienen otras personas a lo largo de toda nuestra nación y fuera de ella", ha expuesto, para resaltar que para ello necesitan una administración que crea en ellos como la diputación y su apoyo al servicio; y un grupo de personas muy formadas y que, de manera altruista y voluntaria, dejan su familia unos días "sin saber a dónde van ni lo que se van a encontrar". También ha citado al equipo administrativo y a quienes se han implicado para hacerlo posible.