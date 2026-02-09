Bazaga pone en valor a las producciones extremeñas nominadas a los Goya y reafirma el respaldo de la Junta al sector

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha felicitado a las producciones extremeñas nominadas a la 40ª edición de los Premios Goya, en un encuentro organizado en Madrid en aras de visibilizar el talento audiovisual de la región ante los miembros votantes de la Academia.

En ese espacio, Bazaga ha felicitado al estudio extremeño Glow, nominado a Mejor Largometraje de Animación por la película 'Decorado', así como a las tres producciones extremeñas que competirán en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación: 'Gilbert', producido por la agencia extremeña Freak; 'El estado del alma', con producción del estudio Glow; y 'El corto de Rubén', coproducido también por Glow.

Durante su intervención, Bazaga ha felicitado a los equipos y productoras extremeñas nominadas, al tiempo que ha reivindicado el "talento, dedicación y esfuerzo de quienes hacen del cine un motor de desarrollo en Extremadura".

A renglón seguido, según recoge la Junta en nota de prensa, la consejera en funciones ha reafirmando el compromiso del Ejecutivo extremeño con una industria cultural que, asegura, genera empleo, dinamiza la economía y proyecta la imagen de Extremadura dentro y fuera de sus fronteras.

A ese respecto, Bazaga ha recordado que la Junta "ha redoblado esfuerzos" para fortalecer el sector audiovisual, destinando en 2024 una nueva línea de 80.000 euros para el desarrollo de proyectos audiovisuales en cine, televisión y animación, con el objetivo de impulsar la fase inicial de creación.

Asimismo, se ha producido un incremento de 20.000 euros en las ayudas a cortometrajes, alcanzando los 110.000 euros anuales, mientras que se mantienen las ayudas a largometrajes de ficción y documental en 300.000 euros.

Bazaga también ha aludido a la actualización de los decretos que regulan estas subvenciones, con el fin de simplificar los requisitos administrativos y facilitar el acceso a más empresas y creadores. En este sentido, ahora los cortometrajistas pueden recibir el 100 por ciento de la ayuda en el momento de la concesión, lo que permite iniciar los rodajes con financiación asegurada.

A estas medidas se suma la línea de ayudas al guion, dotada con 24.000 euros, con la que se impulsa cada año la creación de cuatro nuevos proyectos de jóvenes creadores.

La consejera ha destacado también el papel de la Filmoteca de Extremadura como motor de difusión cultural, subrayando los datos récord del último año: cerca de 7.000 escolares participantes en el programa educativo Filmoeduca y 28.000 asistentes, un 14 por ciento más que el año anterior.

En cuanto a la atracción de rodajes, Bazaga ha hecho referencia al trabajo de Extremadura Film Commission, que continúa posicionando a la región como escenario natural de producciones audiovisuales, con proyectos recientes como 'Día de caza', 'El Tigre', 'Los Relatos' o 'El cuco de cristal'.